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محطة تسمين بورسعيد تستعد لاستقبال 1500 رأس ماشية مُقدمة من القوات المسلحة

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محطة تسمين بورسعيد تستعد لاستقبال 1500 رأس ماشية مُقدمة من القوات المسلحة محطة تسمين بورسعيد تستعد لاستقبال 1500 رأس ماشية مُقدمة من القوات المسلحة

3 مايو 2014 | 4:52 مساءً

حيث قام المحافظ بتفقد عنابر اتي يتم فيها تخزين العلف المخصص لتلك المواشي  بعد قيام المحطة بتخصيص اماكن لتخزين العلف لهذة المواشي بطريقة امنة لا تعرضة للتلف كذلك وجود مكان لتصنيع العلف علي مساحة صغيرة تسد احتياجات المكان .

وفى سياق متصل ،شدد المحافظ علي توفير الرعاية البيطرية ووجود اطباء متخصصصين لمتابعة وصول الماشية واعداد المكان التي سوف يتم وضعهم فية حيث تستوعب المحطة لمكان اكثر من خمسة الالاف راس ماشية .

وكان المحافظ قد ذهب الي الموقف برفقة المهندس اسامة انور والدكتور وليم جندي مدير الانتاج الحيواني  لمناقشة استعدادات المحافظة لاستلام 5001 رأس ماشية مقدمة كمنحة من القوات المسلحة للمساهمة فى خفض اللحوم بالمحافظة وأشارالمحافظإلى أن هذا المشروع سيعمل على خفض أسعار اللحوم،قائلاً”سوف نسعى لأن يكون المشروع بصفة مستمرة لخدمة أهالى بورسعيد و ناقش اللقاء  كيفية وصول تلك المواشى إلى المحافظة، بالإضافة إلى إعداد الأماكن الازمة لإستقبالها، بالإضافة لكيفية تسمين تلك العجول حتى ميعاد ذبحها .

واضاف بان تلك الماشية   تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية، حيث يتم طرح كميات منها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاك، وتخضع للإجراءات البيطرية المعتادة، ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى، طبقا للمواصفات المصرية.

كماقام المحافظ ،بتفقد ممجازر بورسعيد الالي والوقوف علي اخر الاعمال التي تمت فية تمهيا لافتتاحة بعد تلافي كافة الملاحظات فية وووجة الممحافظ بسرعة الانتهاء من اعمال تغطية اسلاك الكهرباء وعمل ارضية لعنابر الثلاجات بدلا  من الارضية الاسمنية حتي لاتتعرض اللحوم للتلف  وعمل مجري يتم خروج المياة منة حتي لاتتراكم داخل ثلاجات التخزين.

 

 

 

2014-05-03

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