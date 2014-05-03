السيسي : الوطن ليس ملكنا وحدنا بل ملك الجميع و الاجيال القادمة

طالب المشير عبد الفتاح السيسي ،المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية،بضرورة تجاوز المشكلات الحالية التى تمر بها مصر من أجل مستقبل الاجيال الحالية و القادمة .

ونشرت الحملة الرسمية لترشح المشير السيسي ،مقطع فيديو،تحت عنوان “بالعمل تحيا الاوطان” ،يتحدث فية السيسى قائلاً:” انا بوصف حالة إحنا عاوزيين نتجاوزها عشان بلادنا مش بوظفها عشان اهاجم حد احنا عندنا المشكلة ديييية تعالو نحلها عشان الوطن دة مش بتاعنا احنا بس دة بتاع الاجيال القادمة ولادنا و احفادنا يلاقو حاجة يلاقو مكان المكان دة مستقر المكان دة قابل للنمو قابل للحياة قابل للإذدهار كمان ” .