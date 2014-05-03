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حزب الدستور ببورسعيد يدشن حملة “حمدين صباحي رئيسا”

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حزب الدستور ببورسعيد يدشن حملة “حمدين صباحي رئيسا” حزب الدستور ببورسعيد يدشن حملة “حمدين صباحي رئيسا”

دشن حزب الدستور ببورسعيد ،حملة حمدين صباحي رئيسا في مقر الحزب بحي الشرق ببورسعيد بحضور عبد السلام الالفي “عديل حمدين صباحي” منسق حملة حمدين صباحي ببورسعيد ،و اعن الحزب برئاسة حسام الحديدي دعمع الحزب لحمدين صباحي باعنباره الاولي برئاسة .

الجدير بالذكر أنه ، تم إعلان محمد غنيم منسق عام لحملة الدستور بنأييد حمدين صباحي رئيسا . و قال محمد الاقطش المسق الاعلامي لحملة حزب الدستور لدعم حمدين صباحي رئيسا للحمهورية أن حمدين أجدر بالفرئاسة و انه يثق في الناخب البورسعيدي الذي انتخب حمدين في بورسعيد في الانتخابات الرئاسية السابقة.

وأضاف أن حمدين هو مصدر الهام من مصادر ثورة 25 يناير و 30 يونيو ومنافس لديه برنامج انتخابي يؤمن بمادي حزب الدستور عيش حرية و عدالة إجتماعية.

فيما قال عبد السلام الالفي منسق حملة حمدين صباحي ببورسعيد ،أن مصر الفائزة في هدا التنافس الشريف بين و حمدين صباحي و قال إن الاعلام يجب أن يكون محايدًا و لا يفرق بين صباحي و السيسي ،و اشار إلى أن اعضاء الحزب الوطني  يتسللون الي حملة السيسي ،وان هؤلاء صادر حكم قضائي بإبعادهم عن العمل السياسي.

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