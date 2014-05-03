مصادر: على السيد رئيسًا لتحرير جريدة المصرى اليوم خلفًا لسلماوي

أكد مصدر صحفى، اختيار الكاتب الصحفى على السيد رئيسًا لتحرير جريدة المصرى اليوم بعد تقدم الكاتب الصحفى رئيس تحرير المصرى اليوم محمد سلماوى باستقالته فى الاجتماع الذى عقد منذ قليل برئاسة المهندس صلاح دياب رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم.

وأضاف المصدر – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء «أونا» أن المهندس صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم حضر منذ قليل إجتماع داخل الجريدة برفقته الكاتب الصحفى محمد سلماوى رئيس تحرير الجريدة السابق وبحضور رئيس التحرير الجديد الكاتب على السيد وعدد من محررى الجريدة.

وألقى دياب كلمة وجه فيها الشكر لسلماوى على جهوده خلال تولى مهمة رئاسة التحرير الفترة الماضية، وأشار إلى أن الاتفاق مع سلماوى منذ البداية كان ينص على توليه رئاسة تحرير الجريدة بشكل مؤقت لفترة انتقالية لحين الاستقرار على رئيس تحرير جديد، كما أكد على أن التغيير هو سمة الحياة.

وقال المصدر فى تصريحاته لـ «أونا»، أنه تم طرح عدد من الأسماء لتولى رئاسة التحرير منها حمدى رزق ومحمود مسلم وأسماء آخرى، ولكن تم الاستقرار والتصويت على اختيار الكاتب الصحفى على السيد.

وفى سياق متصل نفى ما تردد عن استقالة محمد سمير، رئيس التحرير التنفيذى للمصرى اليوم، وأكد أنه مازال فى موقعه حتى الآن ويمارس مهام عمله وحضر الاجتماع منذ قليل.