صحفي يمني ضمن قائمة دولية لمائة بطل إعلامي للعام 2014

اختارت منظمة «مراسلون بلا حدود» المعنية بحقوق الصحفيين، السبت، صحفيًا يمنيًا بين مائة (بطل إعلامي) في العالم للعام 2014.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف، السبت، 3 مايو من كل عام اختارت المنظمة الدولية الصحفي اليمني عبدالباري طاهر ضمن مائة (إعلامي بطل) في العالم.

وقال بيان صادر عن المنظمة إن «هؤلاء الأبطال المائة ساهموا من خلال عملهم ونشاطهم الشجاع في تعزيز الحرية التي نصت عليها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وعرضت المنظمة سيرة ذاتية مقتضبة عن الصحفي اليمني عبدالباري طاهر الذي قالت إنه شخصية ترمز إلى حرية الصحافة في بلاده.

وبدأ طاهر حياته المهنية في عام 1973 في صحيفة «الثورة» اليومية الرسمية، قبل أن يرأس تحرير صحيفة «الثوري» التابعة للحزب الاشتراكي اليمني بين عامي 1990 و1992، وأصبح نقيبًا للصحفيين في عام 1976، ويعمل حاليًا رئيسًا للهيئة العامة للكتاب في اليمن.