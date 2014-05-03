أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

صحفي يمني ضمن قائمة دولية لمائة بطل إعلامي للعام 2014

Google+ Print

اختارت منظمة «مراسلون بلا حدود» المعنية بحقوق الصحفيين، السبت، صحفيًا يمنيًا بين مائة (بطل إعلامي) في العالم للعام 2014.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف، السبت، 3 مايو من كل عام اختارت المنظمة الدولية الصحفي اليمني عبدالباري طاهر ضمن مائة (إعلامي بطل) في العالم.

وقال بيان صادر عن المنظمة إن «هؤلاء الأبطال المائة ساهموا من خلال عملهم ونشاطهم الشجاع في تعزيز الحرية التي نصت عليها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وعرضت المنظمة سيرة ذاتية مقتضبة عن الصحفي اليمني عبدالباري طاهر الذي قالت إنه شخصية ترمز إلى حرية الصحافة في بلاده.

وبدأ طاهر حياته المهنية في عام 1973 في صحيفة «الثورة» اليومية الرسمية، قبل أن يرأس تحرير صحيفة «الثوري» التابعة للحزب الاشتراكي اليمني بين عامي 1990 و1992، وأصبح نقيبًا للصحفيين في عام 1976، ويعمل حاليًا رئيسًا للهيئة العامة للكتاب في اليمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية