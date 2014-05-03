حزب الدستور ببورسعيد يدشن حملة لتأييد حمدين صباحى رئيساً لمصر

دشن حزب الدستور بمحافظة بورسعيد حملة الدعاية الانتخابية لدعم مرشح الرئاسة حمدين، حيث تم وضع الخطة النهائية وتحديد هيئة المكتب الخاصة بحملة دعم صباحى و مقرات الحملة و الحملات التوعية التى ستكون منتشرة فى كافة أرجاء بورسعيد.

وأوضح محمد الاقطش المنسق الاعلامى والمتحدث الرسمى لحملة حمدين ببورسعيد، إلى أنه تم اختيار لجنة مشكلة من محمد غنيم أمين تنظيم الدستور كمنسق عام لحملة تدعيم حمدين ببورسعيد ومرشح لمنصب منسق عام للحملة على مستوى اقليم القناة وسيناء .

وتم اختيار مسئول العمل الجماهيرى بالدستور محمد كامل كمنسق للعمل الجماهيرى والتنظيم لحملة حمدين ببورسعيد، وتم تنصيب اسلام عز الدين عضو الهيئة العليا بحزب الدستور أيضا كمنسق الدعم اللوجستى والموارد للحملة .