أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حزب الدستور ببورسعيد يدشن حملة لتأييد حمدين صباحى رئيساً لمصر

Google+ Print
حزب الدستور ببورسعيد يدشن حملة لتأييد حمدين صباحى رئيساً لمصر حزب الدستور ببورسعيد يدشن حملة لتأييد حمدين صباحى رئيساً لمصر

حزب الدستور

دشن حزب الدستور بمحافظة بورسعيد حملة الدعاية الانتخابية لدعم مرشح الرئاسة حمدين، حيث تم وضع الخطة النهائية وتحديد هيئة المكتب الخاصة بحملة دعم صباحى و مقرات الحملة و الحملات التوعية التى ستكون منتشرة فى كافة أرجاء بورسعيد.

وأوضح محمد الاقطش المنسق الاعلامى والمتحدث الرسمى لحملة حمدين ببورسعيد، إلى أنه تم اختيار لجنة مشكلة من محمد غنيم أمين تنظيم الدستور كمنسق عام لحملة تدعيم حمدين ببورسعيد ومرشح لمنصب منسق عام للحملة على مستوى اقليم القناة وسيناء .

وتم اختيار مسئول العمل الجماهيرى بالدستور محمد كامل كمنسق للعمل الجماهيرى والتنظيم لحملة حمدين ببورسعيد، وتم تنصيب اسلام عز الدين عضو الهيئة العليا بحزب الدستور أيضا كمنسق الدعم اللوجستى والموارد للحملة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا