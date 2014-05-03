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السيطرة علي حريق تجدد بمصنع بشبرا دون خسائر فى الأرواح

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السيطرة علي حريق تجدد بمصنع بشبرا دون خسائر فى الأرواح السيطرة علي حريق تجدد بمصنع بشبرا دون خسائر فى الأرواح

صورة أرشيفية

أنقذت العناية الإلهية مدينة شبرا الخيمة من كارثة محققة، عندما شب حريق مجدداً بأحد مصانع الورق بمسطرد بشبرا الخيمة.

تلقي اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية إخطار يفيد بتجدد الحريق بمصنع “سيمو للورق” بشارع محمد عبده خلف مطحن مسطرد التابعة لقسم ثان شبرا الخيمة ، فأنتقلت على الفور 3 سيارات إطفاء و2 لودر تابعين للحى وتم السيطرة على الموقف.

وتبين اشتعال النيران في كميات كبيرة من الورق ورجحت الحماية المدنية ورجال الأمن أن سبب نشوب الحريق هو إشتعال النيران فى المخلفات الخاصة بالمصنع والموجود بقطعة أرض فضاء خلفه.

وأسفر الحريق عن التهام كمية كبيرة من الأوراق وتلفيات بمنشأت المصنع دون أي خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة لتولي التحقيق وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وتحريات المباحث حول الواقعة.

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