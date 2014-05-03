أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تجديد حبس 27 إخوانى في أحداث تظاهرات النزهة 45 يوماً

Google+ Print
تجديد حبس 27 إخوانى في أحداث تظاهرات النزهة 45 يوماً تجديد حبس 27 إخوانى في أحداث تظاهرات النزهة 45 يوماً


> جددت محكمة جنح مستأنف النزهة والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس 27 من جماعة الإخوان الإرهابية 45 يوما على ذمة التحقيقات.
> ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التظاهر غير القانوني وإثارة الشغب وإلقاء الألعاب النارية على قوات الأمن بمنطقة النزهة،وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، على خلفية تظاهرهم بمنطقة النزهة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
> وردد المتهمون الهتافات والشعارات المناهضة للجيش والشرطة وتعدوا على القوات بالحجارة، ما دفع قوات الأمن لإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا