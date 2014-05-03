تجديد حبس 27 إخوانى في أحداث تظاهرات النزهة 45 يوماً



> جددت محكمة جنح مستأنف النزهة والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس 27 من جماعة الإخوان الإرهابية 45 يوما على ذمة التحقيقات.

> ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التظاهر غير القانوني وإثارة الشغب وإلقاء الألعاب النارية على قوات الأمن بمنطقة النزهة،وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، على خلفية تظاهرهم بمنطقة النزهة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

> وردد المتهمون الهتافات والشعارات المناهضة للجيش والشرطة وتعدوا على القوات بالحجارة، ما دفع قوات الأمن لإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق .