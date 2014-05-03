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تشييع جثمان القتيل الثالث فى اشتباكات عائلتين بسوهاج‎

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تشييع جثمان القتيل الثالث فى اشتباكات عائلتين بسوهاج‎ تشييع جثمان القتيل الثالث فى اشتباكات عائلتين بسوهاج‎

صورة أرشيفية

شيعت، منذ قليل، عائلة العمايرة بقرية البلابيش بمدينة دار السلام بمحافظة سوهاج جثمان نبيل عوض 55 سنة، وذلك بعد وفاته متأثراً بطلق نارى بالبطن، إثر تجدد الاشتباكات بين عائلتى المناصرة والعمايرة ليصبح عدد قتلى العمايرة 2، بالإضافة لحالات الإصابة من الطرفين .

وكانت لجنة المصالحة التى تم تشكيلها من عدد من أبناء قرية البلابيش نجحت فى اقناع عائلتى المناصرة والعمايرة البدء فى مفاوضات الصلح وفى اشارة لقبول طرفى النزاع مساعى الصلح قام الطرفان باقامة سرادقين للعزاء احدهم بعائلة المناصرة لتلقى العزاء فى عيد محمد حافظ الذى قتل منذ 40 يوم فى بداية الاشتباكات وسرادق اخر لتلقى واجب العزاء فى قتيل عائلة العمايرة عبد الحفيظ احمد سعدى 65 سنةالذى قتل برصاصة فى الراس جراء الاشتباكات الاخيرة كانت قرية البلابيش بمركز دارالسلام بمحافظة سوهاج، قد شهدت تجدد الاشتباكات بالأسلحة النارية (الخرطوش) بين عائلتى المناصرة والعمايرة ما أدي إلى قطع الطريق الزراعى الشرقى القاهرة – أسوان امام قرية البلابيش ومقتل شخص واصابة 7 اخرين واستمرت هذة الاشتباكات لثمانى ايام متواصلة وتسببت فى تفاقم ازمات متعددة بالقرية .

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