وزير الشباب والرياضة يكرم شحاتة والخطيب فى ختام دورى مراكز الشباب.. غدأ

أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن تكريمه لكلاً من الكابتن حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر ومحمود الخطيب نائب رئيس النادى الأهلى وذلك خلال حفل ختام دورى مراكز الشباب الذى يقام تحت رعاية الوزارة حيث سيقام الحفل عقب المباراة النهائية للبطولة بعد غد الثلاثاء على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة فى حضور كوكبة كبيرة من رموز الرياضة المصرية ورؤساء الأندية ورؤساء قطاعات الناشئين بالإضافة الى حضور مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة فى مقدمتها محافظ القاهرة والجيزة والاسكندرية واسيوط والسويس خاصة ان فرقهم قد وصلت للأدوار النهائية.

وقد أكد أحمد عفيفى مدير الترويج والاعلام فى وزارة الشباب والرياضة انه من المنتظر ان تطرح الوزارة دورى مراكز الشباب الموسم المقبل فى مزايدة علنية لبيع الحقوق التسويقية للدورى بالإضافة الى البث الفضائى بشكل حصرى من أجل تحقيق عائد للبطولة بشكل كبير التى من المنتظر ان تفرز العديد من اللاعبين للمنتخبات الوطنية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد نظمت بطولة دورى مراكز الشباب لكرة القدم فى موسمه الأول بدءاً من شهر ديسمبر الماضى وتنافست فيه فرق مراكز الشباب من كل المحافظات ، وتم تصعيد الفرق الفائزة بالدورى من كل محافظة، وخاضوا منافسات قوية فيما بينهم إلى أن فاز 4 فرق منهم هم من يتنافسون على لقب البطولة على مستوى الجمهورية.