تجديد حبس 12 إخواني علي خلفية اشتباكات الأميرية 45 يوماً

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف الآميرية ، والمنعقد جلستها بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس 12 متهما من انصار جماعة الاخوان ” الارهابية ” 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم فى احداث الاشتباكات التى شهدتها منطقة الاميرية يوم الجمعة 29 نوفمبر الماضى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التعدى على قوات الشرطة وقطع الطريق، والبلطجة، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام.

كانت اشتباكات وقعت يوم الجمعة 29 نوفمبر الماضى، في منطقة الأميرية بين أنصار جماعة الإخوان من جانب وقوات الأمن والأهالي على الجانب الآخر، حيث قام أنصار جماعة الإخوان بالتعدى بالحجارة والمولوتوف على الاهالى وقوات الشرطة، مما دفع قوات الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ،وتمكنت من ضبط المتهمين وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت إحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.