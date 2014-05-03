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القس رفعت فتحي: نعمل على تهيئة الجو العام لتقبل فكرة تنصيب المرأة قسا فى الكنيسة

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القس رفعت فتحي: نعمل على تهيئة الجو العام لتقبل فكرة تنصيب المرأة قسا فى الكنيسة القس رفعت فتحي: نعمل على تهيئة الجو العام لتقبل فكرة تنصيب المرأة قسا فى الكنيسة

قال القس رفعت فتحى أمين عام المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية فى تصريح خاص أن اللجنة التنفيذية المكلفة من السنودس ستقوم بعمل تهيئة للأجواء العامة لدى شعب الكنيسة لتقبل فكرة تنصيب المرأة قسا فى الكنيسة الفترة القادمة وذلك من خلال الكتابة فى دوريات كنسية أو عمل دورات أو مناقشة الموضوع فى عدد من الإجتماعات فى لدى الكنيسة وجمع آراء أكثر عن أسباب الرفض أو القبول إن وجد لدى الشعب .

وأضاف فتحى أن إختيار القس فى الكنيسة ليس لكونه رجلا فقط ولكن هناك معايير محددة لإختياره منها التعليم و الثقافة العامة والأداء وهكذا المرأة لو إنطبقت عليها المواصفات لماذا لاتكون قسا ؟كما أن المرأة حينما تنصب فى الكنيسة يكون لها مهام معينةأن تهيئة الكنائس فى الريف والأحياء الشعبية لفكرة المرأة قسا أمر يحتاج الى وقت.

وتابع أمين السنودس:لوكانت النتيجة التى سيتوصل إليها السنودس إلغاء قرار تنصيب المرأة قسا سنخضع جميعا فى النهاية لهذا الأمر لانه أمر فكرة المرأة قسا وقبول القرار من عدمه هو من أساسيات قواعد الديمقراطية فى الكنيسة.

كان السنودس الإنجيلى قد أقر فى إجتماعه إرجاء قرار تنصيب المرأة قسا فى الكنيسة وذلك بعد إعتراضات من عدد من الشعب وأعضاء السنودس فى الكنيسة ومناقشة القرار بعد أعمال اللجنة التنفيذية الإجتماع القادم

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