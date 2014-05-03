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” السيسى ” يستقبل وفدا من الإعلاميين بالتزامن مع بدء حملته الانتخابية

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” السيسى ” يستقبل وفدا من الإعلاميين بالتزامن مع بدء حملته الانتخابية ” السيسى ” يستقبل وفدا من الإعلاميين بالتزامن مع بدء حملته الانتخابية

عبد الفتاح السيسى

استقبل المشير عبد الفتاح السيسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وفدا من الإعلاميين ، صباح اليوم السبت ، بالتزامن مع بدء الحملة الدعائية الرسمية ، وفى إطار حرصه على التواصل مع مؤسسات الرأى العام ، ورموز الإعلام المصرى التى تشكل وعى المواطنين بمختلف القضايا والتحديات التى تواجه المجتمع.

واستمع المشير عبد الفتاح السيسى إلى رؤية الإعلاميين حول مستقبل المرحلة المقبلة ، وكيفية مواجهة التحديات التى تعترض الوطن ، والدور المنوط بوسائل الإعلام فى تشكيل وعى جماهير الشعب المصرى.

وأكد المشير عبد الفتاح السيسى أن دور الإعلام فى المرحلة الراهنة دور حاكم جدا ، وهو القادر على استعادة اصطفاف المصريين ، بعد الاستقطاب الكبير الذى حدث فى المجتمع موضحا أن منظومة وعى الناس تحتاج إلى تطوير كبير واستراتيجية إعلامية ضخمة حتى تنجح وتعاون الدولة على النهوض.

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