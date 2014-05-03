عودة إسلام عوض وجعفر للزمالك أمام التليفونات.. وغياب دومينيك ونور السيد

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك قائمة تضم 20 لاعبا لمواجهة تليفونات بني سويف في الدوري الممتاز يوم الأثنين.
وشهدت القائمة عودة الثلاثي أحمد جعفر وإسلام عوض وحمادة طلبة.
فيما يغيب نور السيد ودومينيك دا سيلفا وياسر إبراهيم بسبب الإيقاف للإنذار الثالث.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبد الواحد السيد – محمد أبو جبل
خط الدفاع: صلاح سليمان – حمادة طلبة – محمد عبد الشافي – محمود فتح الله – أحمد سمير فرج – عمر جابر – حازم إمام – عبد الرحمن صلاح
خط الوسط: أحمد توفيق – عمر إسماعيل يوسف – مؤمن زكريا – محمد إبراهيم – مصطفى فتحي – إسلام عوض – محمود خالد شيكا
خط الهجوم: يوسف أوباما – أحمد علي – أحمد جعفر