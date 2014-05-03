أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشكيل الأهلي – عودة سيد معوض.. وعمرو جمال يقود الهجوم

Google+ Print
تشكيل الأهلي – عودة سيد معوض.. وعمرو جمال يقود الهجوم تشكيل الأهلي – عودة سيد معوض.. وعمرو جمال يقود الهجوم

يعود سيد معوض ظهير الأهلي للتشكيل الأساسي لفريقه أمام سموحة يوم السبت في قمة المجموعة الأولى من الدوري الممتاز.

ويشارك معوض تحت قيادة فتحي مبروك المدير الفني الجديد للأهلي، بعدما ظل حبيسا لمقاعد البدلاء في أخر مباريات محمد يوسف المدرب السابق.

ويقود عمرو جمال هجوم الفريق الأحمر وحيدا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: سعد الدين سمير – محمد نجيب – سيد معوض – رامي ربيعة

خط الوسط: أحمد فتحي – حسام عاشور – عبد الله السعيد – موسى يدان – محمود تريزيجيه

خط الهجوم: عمرو جمال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع