تشكيل الأهلي – عودة سيد معوض.. وعمرو جمال يقود الهجوم

يعود سيد معوض ظهير الأهلي للتشكيل الأساسي لفريقه أمام سموحة يوم السبت في قمة المجموعة الأولى من الدوري الممتاز.

ويشارك معوض تحت قيادة فتحي مبروك المدير الفني الجديد للأهلي، بعدما ظل حبيسا لمقاعد البدلاء في أخر مباريات محمد يوسف المدرب السابق.

ويقود عمرو جمال هجوم الفريق الأحمر وحيدا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: سعد الدين سمير – محمد نجيب – سيد معوض – رامي ربيعة

خط الوسط: أحمد فتحي – حسام عاشور – عبد الله السعيد – موسى يدان – محمود تريزيجيه

خط الهجوم: عمرو جمال