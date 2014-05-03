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التعرف على جثة المتوفى دهساً في رأس الخيمة

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التعرف على جثة المتوفى دهساً في رأس الخيمة التعرف على جثة المتوفى دهساً في رأس الخيمة

تم التعرف على جثة المتوفى دهساً والذي تعرض لحادث مساء أمس على شارع راشد بالقرب من السفير مول في رأس الخيمة ولم يكن يحمل أية أوراق ثبوتية معه أثناء تعرضه للحادث.

وتبين أن المتوفى هو "خ. أ.ع"  شاب عربي الجنسية في العقد الثاني من العمر.

 وتعود تفاصيل الحادث كما صرح بها العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بأنه ورد مساء يوم الخميس بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بتعرض أحد الأشخاص إلى حادث دهس أثناء عبوره الشارع،

وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف والإنقاذ لموقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى ليفارق الحياة أثناء وصوله، ومن خلال المعاينة لموقع الحادث تبين بأن المتسبب وهو إماراتي الجنسية (م.ع.س) (23) سنة كان يقود مركبته على شارع راشد في المسرب الأيمن، وأثناء تجاوزه على المسرب الأيسر تفاجأ بعبور المتوفى للشارع فلم يستطع تفاديه فاصطدم به.

وأضاف العقيد علي العلكيم بأن المتوفى لم يكن يحمل أية أوراق ثبوتية معه أثناء تعرضه للحادث.
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