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اسماء خريجي جامعة الأمارات الدفعة 33

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اسماء خريجي جامعة الأمارات الدفعة 33 اسماء خريجي جامعة الأمارات الدفعة 33
م  الاسم 
.1 أحمد محمد سيف علي النيادي
.2 ناصر هادي خميس خميس المنصوري
.3 حمد بن سالم بن سلطان  العويسي
.4 ناصر بن عبدالله  بن سالم  الغيلاني
.5 حمد بن عبداللطيف بن حيدر بن صالح البلوشي
.6 مهند خالد عبدالخالق محمد الاحمد الانصاري
.7 همام محمد سعيد مزيود الشحي
.8 احمد شطيط سعيد سلطان الظاهري
.9 هاني بن عبدالله بن مسلم الهيملي
.10 سالم مبارك علي مليفي العزيزي
.11 طارق علي حبيب محمد
.12 عمر عيد خلفان عيسى  الظاهري
.13 وسام محمد الشعار
.14 سعود راشد سعيد سليمان الشحي
.15 شاهين سالم عبدالله حميد الخاطري
.16 صفوان محمد مازن دراق
1 علي يسلم علي علي العكبري
2 فهد بن علي بن احمد الشمري
3 سعيد حسين عزان دويس
4 احمد شرف الدين حسن الصديق
5 عبيد فايز عبيد ابو صهيبان
6 جون فرانك أدمز
7 محمد الفاتح يونس عثمان
8 سالم ناجي هادي عبدالله الحارثي
1 ابراهيم حسن عبدالله عمر الشاطري الهاشمي
2 منصور صالح محمد الكثيري
3 صالح علي صالح العوير
4 معتز عبدالله عبدالرحمن عطيه
5 راشد احمد يوسف رستم الرئيسي
6 علي جاسم محمد غراب  المري
7 عدنان ابراهيم حسن الكاف
8 احمد محسن نمر الصقر
9 محمد عبدالله مصلح الرشدان
10 نور الدين زينون
11 علي زكي علي درويش
12 أحمد محمد أحمد ابو عون
13 محمود محمد صبحه
14 احمد اسحاق عبدالرحمن محمد
15 حمدان احمد عبدالله على
16 مؤيد علي خوجلي مصطفى
17 محمد حسن حسين محمد البلوشي
18 ابراهيم محمود ابراهيم الغول
19 هيثم ابراهيم موسى محمد محمد الموسى النعيمي
20 حسين محمد مرعي
21 عبدالله احمد ثاني خليفه احمد الرميثي
22 محمد غيث محمد بسام الكوسا
23 احمد محمد علي فنخور الراشدي
24 حمدان مبارك جمعان بن حيدره
25 وليد محمد عشقي
26 ياسر لبيب الدهني
27 وضاح غازي الاسماعيل
28 محمد خلف عبدالله جاسم الشامسي
29 عبدالله مطر سويدان حارب الظاهري
30 اسماعيل محمد نصر الله اسد عبدالرحمن عماددهي
31 عامر سالم سعيد سالم النقبي
32 محمد عبدالله عبدالقادر محمد أحمد
33 سلطان احمد محمد صالح عبدالله الشحي
34 ناصر سعيد سيف عبدالله الشامسي
35 عبدالله حسن سالمين سعد العامري
36 محمد عايض حسن عايض الاحبابي
37 محمد مبارك احمد البريكي
38 معروف عبد الكريم  بشاري
39 محمد جمعه علي اسماعيل البلوشي
40 علي عيسى علي عبدالله البلوشي
41 مروان حمد محمد بن صراي النعيمي
42 سالم يوسف احمد طالب العلي
43 عمر سالمين ابوبكر سعيد العكبري
44 عبدالرحمن هارون عبدالرحمن الحمادي
45 خالد برك علي حسين الجابري
46 سالم حميد سالم الغواص  الزعابي
47 احمد هادف جوعان راشد احمد الظاهري
48 حسين علاء حسين سلامه سعده
49 محمد صابر محمود محمد
50 سيف الدين محمد حسن القاسم
51 وائل سامي صالحه
52 جميل محمد ابراهيم عبدالله
1 صالح بدر صالح عبيد محسن المصعبي
2 سالم عبدالرحمن عبيد محمد الكعبي
3 جميل يوسف غي
4 عوض يسلم صالح بن غانم
5 عبدالرحمن محمد حماد عبدالله المهري
6 مانع حمود ناصر جديد المنصوري
7 ابراهيم عبيد عبدالرحمن مجلاد  الفلاحي
8 ابراهيم خميس سليمان محمد الصغير بني شميلي
9 محمد مطر عبدالله محمد المهيري
10 احمد علي سعيد ابد الشحي
11 اسماعيل محمد عبدالله عبدالرحمن الشريف
12 سيف سلطان مبارك عبدالله  العرياني
13 محمد سعيد البرك عبدالله العامري
14 مبارك هادي هيف غريب مسهى الحبابي
15 فيصل عبدالله فهد سلطان  المقبالى
16 احمد على كرنكش
17 طاهر عابدين طاهر زينل ابراهيم
18 عبدالعزيز حسن محمد عبدالله المرزوقي
1 سلطان محمد سعيد عبدالرحمن علي البيك
2 احمد معين محمد احمد ال علي
3 وليد اسعد شققي
4 خليل محمد احمد كرم الفارسي
5 أحمد سعيد راشد سعيد الشامسي
6 احمد حسن حسين الحمادي
7 فيصل محمد ابراهيم عبدالله حوسني
8 عبدالرحمن محمد قضيب خلف الحمادي
9 احمد سالم محمد سهيل الكعبي
10 خالد سعيد يوسف سعيد البلوشي
11 اسامة أحمد ديب  عويمر
12 سعيد راشد حمد علي الشامسي
13 أحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
1 مسلم محمد حمد سالم بالركاض العامري
2 عمر عبيد سعيد علي المقبالي
3 عبدالهادي احمد سالم صالح
4 خالد حمد سعيد عبدالله وقيش الظاهري
5 سالم راشد سالم الغواص الزعابي
6 محمد جمعه محمد العقرب الكعبي
7 منصور سلطان خلفان سلطان الدرمكي
8 كريم حسان محمد سليم
9 محمد حسن محمد عبدالرحمن المطوع
10 فارس سمير محمد مشهور السعدي
11 محمد حسن حسن علاي الشحي
12 عماد بسام احمد ابو زهر
13 محمود تيمير وابري
14 محمد عادل عبدالله الكثيري
15 يوسف محمد عبدالرحمن حسن زريف العلي
16 رامي بسام نمر حميدي
17 عبدالله حمود عبدالله عامر الصوافي
18 وائل برك عبدالله يسلم الزبيدي
19 عامر علي حسن عياد
20 احمد سالم خميس حميد سالم بلشرم
21 محمد خميس مال الله سعيدي الحمادي
22 سعيد سالم على ابراهيم الحمادي
23 محمد حميد محمد بولاحج الرميثي
24 علي حسن محمد علي الصيقل
25 محمد خميس سليمان احمد غدير الصريدي
26 يوسف احمد صالح علي المحرزي
27 سالم راشد حمدوه كشح الشميلي
28 نايف محمد عبدالحميد على عبدالله الهاجري
29 محمد محمد بخيت سبت المزروعي
30 عبدالله علي سلطان سعيد الجابري
31 ناصر خميس مصبح محمد الكعبي
32 فهد خليفه الرضه محمد الظاهري
33 كريم محمود عبدالمجيد علي حجاج
34 حسن ابراهيم احمد ابراهيم الجسمي المنعي
35 منصور سامي محمد سرقيوه
36 عبدالله اكرم عبدالله المدهون
37 احمد مبارك ناصر خلفان الحساني
38 ضياء سعيد أحمد اسماعيل
39 اياد نادر نبيه صقر
40 اسامه عوده حسوني
41 عبدالرحمن سيد رحمن
42 حسن محمد حسن عبدالله البلوشي
43 احمد عبدالله حمد سالم الكعبي
44 علي عبدالله علي محمد الشمري
45 نديم عبداللطيف حسين الحكيمي
46 يوسف زياد حسين ابو شماله
47 احمد علي احمد علي الحمادي
48 ابراهيم علي محمد الوعل الظنحاني
49 عبدالعزيز احمد عبدالله محمد
50 منصور محمد عمر سعيد المير
51 احمد سليمان محمد علي الحمادي
52 ايمن محمد اسماعيل العادلي
53 احمد سالم محمد حسن الاغبري
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