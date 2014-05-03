اسماء خريجي جامعة الأمارات الدفعة 33

| م
| الاسم
| .1
| أحمد محمد سيف علي النيادي
| .2
| ناصر هادي خميس خميس المنصوري
| .3
| حمد بن سالم بن سلطان العويسي
| .4
| ناصر بن عبدالله بن سالم الغيلاني
| .5
| حمد بن عبداللطيف بن حيدر بن صالح البلوشي
| .6
| مهند خالد عبدالخالق محمد الاحمد الانصاري
| .7
| همام محمد سعيد مزيود الشحي
| .8
| احمد شطيط سعيد سلطان الظاهري
| .9
| هاني بن عبدالله بن مسلم الهيملي
| .10
| سالم مبارك علي مليفي العزيزي
| .11
| طارق علي حبيب محمد
| .12
| عمر عيد خلفان عيسى الظاهري
| .13
| وسام محمد الشعار
| .14
| سعود راشد سعيد سليمان الشحي
| .15
| شاهين سالم عبدالله حميد الخاطري
| .16
| صفوان محمد مازن دراق
| 1
| علي يسلم علي علي العكبري
| 2
| فهد بن علي بن احمد الشمري
| 3
| سعيد حسين عزان دويس
| 4
| احمد شرف الدين حسن الصديق
| 5
| عبيد فايز عبيد ابو صهيبان
| 6
| جون فرانك أدمز
| 7
| محمد الفاتح يونس عثمان
| 8
| سالم ناجي هادي عبدالله الحارثي
| 1
| ابراهيم حسن عبدالله عمر الشاطري الهاشمي
| 2
| منصور صالح محمد الكثيري
| 3
| صالح علي صالح العوير
| 4
| معتز عبدالله عبدالرحمن عطيه
| 5
| راشد احمد يوسف رستم الرئيسي
| 6
| علي جاسم محمد غراب المري
| 7
| عدنان ابراهيم حسن الكاف
| 8
| احمد محسن نمر الصقر
| 9
| محمد عبدالله مصلح الرشدان
| 10
| نور الدين زينون
| 11
| علي زكي علي درويش
| 12
| أحمد محمد أحمد ابو عون
| 13
| محمود محمد صبحه
| 14
| احمد اسحاق عبدالرحمن محمد
| 15
| حمدان احمد عبدالله على
| 16
| مؤيد علي خوجلي مصطفى
| 17
| محمد حسن حسين محمد البلوشي
| 18
| ابراهيم محمود ابراهيم الغول
| 19
| هيثم ابراهيم موسى محمد محمد الموسى النعيمي
| 20
| حسين محمد مرعي
| 21
| عبدالله احمد ثاني خليفه احمد الرميثي
| 22
| محمد غيث محمد بسام الكوسا
| 23
| احمد محمد علي فنخور الراشدي
| 24
| حمدان مبارك جمعان بن حيدره
| 25
| وليد محمد عشقي
| 26
| ياسر لبيب الدهني
| 27
| وضاح غازي الاسماعيل
| 28
| محمد خلف عبدالله جاسم الشامسي
| 29
| عبدالله مطر سويدان حارب الظاهري
| 30
| اسماعيل محمد نصر الله اسد عبدالرحمن عماددهي
| 31
| عامر سالم سعيد سالم النقبي
| 32
| محمد عبدالله عبدالقادر محمد أحمد
| 33
| سلطان احمد محمد صالح عبدالله الشحي
| 34
| ناصر سعيد سيف عبدالله الشامسي
| 35
| عبدالله حسن سالمين سعد العامري
| 36
| محمد عايض حسن عايض الاحبابي
| 37
| محمد مبارك احمد البريكي
| 38
| معروف عبد الكريم بشاري
| 39
| محمد جمعه علي اسماعيل البلوشي
| 40
| علي عيسى علي عبدالله البلوشي
| 41
| مروان حمد محمد بن صراي النعيمي
| 42
| سالم يوسف احمد طالب العلي
| 43
| عمر سالمين ابوبكر سعيد العكبري
| 44
| عبدالرحمن هارون عبدالرحمن الحمادي
| 45
| خالد برك علي حسين الجابري
| 46
| سالم حميد سالم الغواص الزعابي
| 47
| احمد هادف جوعان راشد احمد الظاهري
| 48
| حسين علاء حسين سلامه سعده
| 49
| محمد صابر محمود محمد
| 50
| سيف الدين محمد حسن القاسم
| 51
| وائل سامي صالحه
| 52
| جميل محمد ابراهيم عبدالله
| 1
| صالح بدر صالح عبيد محسن المصعبي
| 2
| سالم عبدالرحمن عبيد محمد الكعبي
| 3
| جميل يوسف غي
| 4
| عوض يسلم صالح بن غانم
| 5
| عبدالرحمن محمد حماد عبدالله المهري
| 6
| مانع حمود ناصر جديد المنصوري
| 7
| ابراهيم عبيد عبدالرحمن مجلاد الفلاحي
| 8
| ابراهيم خميس سليمان محمد الصغير بني شميلي
| 9
| محمد مطر عبدالله محمد المهيري
| 10
| احمد علي سعيد ابد الشحي
| 11
| اسماعيل محمد عبدالله عبدالرحمن الشريف
| 12
| سيف سلطان مبارك عبدالله العرياني
| 13
| محمد سعيد البرك عبدالله العامري
| 14
| مبارك هادي هيف غريب مسهى الحبابي
| 15
| فيصل عبدالله فهد سلطان المقبالى
| 16
| احمد على كرنكش
| 17
| طاهر عابدين طاهر زينل ابراهيم
| 18
| عبدالعزيز حسن محمد عبدالله المرزوقي
| 1
| سلطان محمد سعيد عبدالرحمن علي البيك
| 2
| احمد معين محمد احمد ال علي
| 3
| وليد اسعد شققي
| 4
| خليل محمد احمد كرم الفارسي
| 5
| أحمد سعيد راشد سعيد الشامسي
| 6
| احمد حسن حسين الحمادي
| 7
| فيصل محمد ابراهيم عبدالله حوسني
| 8
| عبدالرحمن محمد قضيب خلف الحمادي
| 9
| احمد سالم محمد سهيل الكعبي
| 10
| خالد سعيد يوسف سعيد البلوشي
| 11
| اسامة أحمد ديب عويمر
| 12
| سعيد راشد حمد علي الشامسي
| 13
| أحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
| 1
| مسلم محمد حمد سالم بالركاض العامري
| 2
| عمر عبيد سعيد علي المقبالي
| 3
| عبدالهادي احمد سالم صالح
| 4
| خالد حمد سعيد عبدالله وقيش الظاهري
| 5
| سالم راشد سالم الغواص الزعابي
| 6
| محمد جمعه محمد العقرب الكعبي
| 7
| منصور سلطان خلفان سلطان الدرمكي
| 8
| كريم حسان محمد سليم
| 9
| محمد حسن محمد عبدالرحمن المطوع
| 10
| فارس سمير محمد مشهور السعدي
| 11
| محمد حسن حسن علاي الشحي
| 12
| عماد بسام احمد ابو زهر
| 13
| محمود تيمير وابري
| 14
| محمد عادل عبدالله الكثيري
| 15
| يوسف محمد عبدالرحمن حسن زريف العلي
| 16
| رامي بسام نمر حميدي
| 17
| عبدالله حمود عبدالله عامر الصوافي
| 18
| وائل برك عبدالله يسلم الزبيدي
| 19
| عامر علي حسن عياد
| 20
| احمد سالم خميس حميد سالم بلشرم
| 21
| محمد خميس مال الله سعيدي الحمادي
| 22
| سعيد سالم على ابراهيم الحمادي
| 23
| محمد حميد محمد بولاحج الرميثي
| 24
| علي حسن محمد علي الصيقل
| 25
| محمد خميس سليمان احمد غدير الصريدي
| 26
| يوسف احمد صالح علي المحرزي
| 27
| سالم راشد حمدوه كشح الشميلي
| 28
| نايف محمد عبدالحميد على عبدالله الهاجري
| 29
| محمد محمد بخيت سبت المزروعي
| 30
| عبدالله علي سلطان سعيد الجابري
| 31
| ناصر خميس مصبح محمد الكعبي
| 32
| فهد خليفه الرضه محمد الظاهري
| 33
| كريم محمود عبدالمجيد علي حجاج
| 34
| حسن ابراهيم احمد ابراهيم الجسمي المنعي
| 35
| منصور سامي محمد سرقيوه
| 36
| عبدالله اكرم عبدالله المدهون
| 37
| احمد مبارك ناصر خلفان الحساني
| 38
| ضياء سعيد أحمد اسماعيل
| 39
| اياد نادر نبيه صقر
| 40
| اسامه عوده حسوني
| 41
| عبدالرحمن سيد رحمن
| 42
| حسن محمد حسن عبدالله البلوشي
| 43
| احمد عبدالله حمد سالم الكعبي
| 44
| علي عبدالله علي محمد الشمري
| 45
| نديم عبداللطيف حسين الحكيمي
| 46
| يوسف زياد حسين ابو شماله
| 47
| احمد علي احمد علي الحمادي
| 48
| ابراهيم علي محمد الوعل الظنحاني
| 49
| عبدالعزيز احمد عبدالله محمد
| 50
| منصور محمد عمر سعيد المير
| 51
| احمد سليمان محمد علي الحمادي
| 52
| ايمن محمد اسماعيل العادلي
| 53
| احمد سالم محمد حسن الاغبري
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