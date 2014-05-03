بالصورة...سر الفتاة التي تخلى بسببها أحمد عن زينة!

تداول نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" صورة للفنان أحمد عزّ تجمعه بإحدى الفتيات، أثناء تواجده في إحدى حفلات الزفاف، حيث بدا عزّ منسجماً بشكل كبير مع الفتاة التي لم يتمّ الكشف حتى الآن عن هويّتها، أو نوع العلاقة التي تربطه بها. وفي الوقت الذي قال فيه بعض ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي إنها مجرّد معجبة، قال آخرون إنّ طريقة التصوير نفسها توضح أنّ عزّ يعرف الفتاة جيداً، فيما تطرّق عدد كبير من متداولي الصورة إلى الربط ما بين هذه الفتاة وتخلّي عزّ عن زينة، وقالوا: إنّ عزّ يرفض الاعتراف بتوأميه من زينة بسبب هذه الفتاة.

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