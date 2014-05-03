كليب "إحساسك صنم" يُحرّك سعد بتلقائية وعفوية

صدر فيديو كليب "إحساسك صنم" للنجم اللبناني سعد رمضان بتوقيع المخرج Blendi، الذي استطاع أن يُضيف إلى صور سعد صورة جديدة تختلف عن تلك التي رأيناها في كليباته السابقة، كما نجح في إيصال فكرة الحبّ والغرام التي جسّدها سعد في الكليب بصورة حالمة، بعيداً عن التكلّف والتصنّع.

الصورة جميلة ومريحة للنظر، وتحمل صفاءً ونقاءً في طيّاتها، كما لو أنّ الملابس البيضاء التي ارتداها سعد كانت تعكس تلك المعاني، فيما استطاع بصوته الرومانسيّ أن يدخل الأغنية إلى قلوبنا فتلامس مشاعرنا منذ اللحظة الأولى.

وفي السّياق، شكّل كليب سعد الجديد فرحة لجمهوره الذي انتظر العمل وقتاً طويلاً، حيث الأغنية مزيج من الحنين والعتاب، اللذين جسّدهما سعد بإحساسه العالي، بإخلاص تامّ للّون الذي عُرف به سعد وتميّز به، منذ تخرّجه في برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، قبل أن يلمع اسمه في لبنان والبلاد العربية.

الكليب صُوّر في ألبانيا، حيث سافر سعد خصيصاً لإجراء جلسات التصوير، وسط مناظر طبيعية، حتى لا يُكرّر سعد استعراض المشاهد اللبنانية التي سبق له أن صوّر فيها، وحتى لا يقع في الصورة النمطية التقليدية.

نذكر أنّ "إحساسك صنم" هي من كلمات الشاعر علي المولى جونيور، ومن ألحان وتوزيع صلاح الكردي، ومن إنتاج Mawla Production.

شاهدوا كليب إحساسك صنم بنسخته الجديدة

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