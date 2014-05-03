مدرب فالنسيا: نسعى لتعويض خسارة الدوري الأوروبي بالفوز على ريال مدريد

فالنسيا، (إفي): أكد خوان أنطونيو بيتسي، المدير الفني لفالنسيا الإسباني يوم السبت رغبته في نسيان الخروج من دوري أوروبا أمام مواطنه سيفيليا، ومحاولة الفوز على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، في اللقاء الذي يجمع بينهما الأحد في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وقال بيتسي، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد، "نرغب في نسيان ما حدث في الأيام الماضية ونسعى لاستعادة البسمة في البرنابيو".

وأضاف "لا نفكر في وقع نتائج مبارياتنا على الفرق الأخرى. نفكر في أنفسنا. مكافآت مقابل الفوز (من فرق أخرى)؟ هذا ليس قانونيا، وليس هناك معنى للحديث عن هذا".

وأشار إلى أن الخروج من دوري أوروبا بالهدف القاتل الذي سجله إشبيلية في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، "أصبح من الماضي".

وأوضح "لن نبكي على اللبن المسكوب. تعافى الفريق ذهنيا (بعد المباراة). يجب علينا استغلال أي فرصة للعودة، وهذه فرصة رائعة لأنه (الريال) واحد من أفضل ثلاثة أو أربعة فرق في العالم، وقد يساهم الفوز على الميرينجي في تعويض الضربة القاسمة التي تعرض لها الفريق الخميس بالخروج من دوري أوروبا".

وأضاف "كوني لعبت في صفوف برشلونة لفترة (1996-1998) لا يجعل مواجهة الريال تحمل نكهة خاصة بالنسبة لي. أتعامل دائما مع المباريات بغض النظر عن المنافس".