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وفاتان و35 إصابة بفيروس كورونا في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة ، السبت، وفاة شخصين بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وإصابة 35 آخرين خلال الأيام الماضية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 396 شخصاً في المملكة توفي منهم 109 منذ سبتمبر 2012.

وأفاد الموقع الإلكتروني للوزارة بأن المتوفيين هما شاب يبلغ من العمر 25 عاماً في جدة، وامرأة، 69 عاماً، تعاني من الدرن وفقر الدم في مكة.

كما أعلنت وسائل إعلان محلية وفاة مدير عام صحيفة «سمو» الإلكترونية خالد ممدوح بفيروس كورونا.

لكن «سمو» أعلنت وفاته دون ذكر الأسباب.

والثلاثاء أعلن وزير الصحة المكلف عادل الفقيه أن مجموعة خبراء بحثوا في سلسلة تدابير وقائية لاحتواء تفشي الفيروس، موضحاً أن هذه التدابير ستعلن في الأيام المقبلة.

وكورونا من سلالة فيروس «سارس» المسبب للالتهاب الرئوي الحاد والذي أدى إلى وفاة 800 شخص في العالم عام 2003.

ويسبب هذا الفيروس التهابات في الرئتين مصحوبة بحمى وسعال وصعوبات في التنفس، ويؤدي أيضاً إلى توقف عمل الكليتين.

وليس هناك حالياً أي لقاح ضد هذا الفيروس.

وطلبت وزارة الصحة السعودية تعاون 5 شركات لإنتاج الأدوية لإيجاد لقاح ضد الفيروس.

وحسب دراسة نشرت نهاية فبراير في الولايات المتحدة وأخرى قبل أيام في فيينا، فقد يكون فيروس كورونا ينتقل عبر الجمال.

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