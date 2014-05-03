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نصري: مانشستر سيتي لن يفرط في لقب الدوري

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نصري: مانشستر سيتي لن يفرط في لقب الدوري نصري: مانشستر سيتي لن يفرط في لقب الدوري

/أ ش أ/ أكد سمير نصري نجم نادي مانشستر سيتي أن فريقه لن يفرط في الفوز ببطولة الدوري بعد ان أصبحوا الأقرب لتحقيق اللقب قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم.

وقال الفرنسي الدولي في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية أن الفريق لا يمكنه أن يخفق في تحقيق اللقب بعد أن أصبح قاب قوسين او أدنى من الفوز به.

ويدرك لاعبو مانشستر سيتي أنه سيكون بوسعهم حسم اللقب في حال فوزهم بمبارياتهم الثلاث بغض النظر عن نتائج ليفربول وتشيلسي وذلك بداية من لقاء إيفرتون اليوم السبت.

ومع ذلك اعترف نصري بأن عودة السيتي ليكون المرشح الأول للفوز بالدوري تعد بمثابة معجزة بعد تعثر ليفربول على ملعبه أمام تشيلسي وطالب رقاقه بأن يؤكدوا أنهم يتمتعون بعقلية الأبطال لحسم اللقب لصالحهم.

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