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بدء اجتماعات مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب بشرم الشيخ غداً

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بدء اجتماعات مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب بشرم الشيخ غداً بدء اجتماعات مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب بشرم الشيخ غداً

تبدأ غداً الأحد، فعاليات مؤتمر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والذى يتخلل اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 30 إبريل حتى 6 مايو الجارى بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
> ويترأس الاجتماعات المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصرية بحضور الدول الأعضاء المتمثلين فى ، والكويت والأردن، والمغرب، ولبنان، والإمارات وعمان وتونس.
> ويناقش اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي الأنشطة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية بين البلدان العربية والأهداف المحققة منها، علاوة على استعراض ميزانية الفترة الماضية ومقترحات التمويل للأنشطة المستقبلية، ويعقب ذلك اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة المهندس خالد عبد العزيز لمناقشة مقترحات وتوصيات اللجنة المالية والشبابية والرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والمتعلقة بالدعم المقدم للأنشطة الفترة المقبلة.
> في الوقت نفسه، تعقد اجتماعات الدورة الـ 37 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بحضور 19 وزيرا والوفود المرافقة لهم لمناقشة مستقبل الأنشطة الشبابية واعتماد ما تم طرحه من توصيات.

أ ش أ

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