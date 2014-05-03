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السيطرة على حريق نشب بالمركز الطبى بـ “الأشمونين” بالمنيا

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السيطرة على حريق نشب بالمركز الطبى بـ “الأشمونين” بالمنيا السيطرة على حريق نشب بالمركز الطبى بـ “الأشمونين” بالمنيا

مدير أمن المنيا

سيطرت أجهزة الأمن بالمنيا , بمساعدة الأهالي علي حريق نشب بالمركز الطبي بقرية الأشمونين التابعه لمركز ملوي , جنوب المحافظة.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا , إخطاراً من عمليات النجدة بنشوب حريق بالمركز الطبي بقرية الأشمونين التابعة لدائرة مركز المنيا .

وعقب انتقال ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية تمكنوا من السيطرة عليه وإخماده بمساعدة الأهالي وتبين نشوبه بغرف سكن التمريض بمركز طب الأسرة , ولم يسفر الحريق عن إصابات ونتج عنه إحتراق بعض الأجهزة الكهربائية والأثاث والمفروشات , وبسؤال عامل المركز الطبي رجح نشوبه نتيجة ماس كهربائي بالغرفة , ولم يتهم أحداً بالتسبب في الحريق , تم التحفظ علي مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي .

تم تحرير المحضر اللازم برقم 2668 إداري مركز ملوي , وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة .

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