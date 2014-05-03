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الكورة مش مع عفيفي – أسباب خسارة الزمالك من الإسماعيلي

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الكورة مش مع عفيفي – أسباب خسارة الزمالك من الإسماعيلي الكورة مش مع عفيفي – أسباب خسارة الزمالك من الإسماعيلي

لماذا خسر الزمالك من الإسماعيلي 1-0؟ وهل يحتفظ الفريق الأبيض بفرصه في الصعود للدورة الرباعية؟ هذا موضوع الحلقة الجديدة من البرنامج الزمالكاوي الكورة مش مع عفيفي.

هنا برنامج الكورة مش مع عفيفي.. هذا البرنامج بلوج زملكاوي بشكل بحت.. يناقش جميع القضايا ويحلل المباريات بنظرة بيضاء اشتهر بها كاتبه أحمد عفيفي..

ويقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.. والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي يتحدث فيها عن خسارة الزمالك من الإسماعيلي.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

لمشاهدة الحلقة، اضغط هنا

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لمتابعة مخرج البرنامج محمد مجدي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة صفحة برنامج الكورة مش مع عفيفي على Facebook

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فيديو اليوم السابع