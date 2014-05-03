فريق الدوري - عبد الله السعيد يختار حارس بتروجيت وزملكاوي وحيد

يعرض FilGoal.com اختيارات عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات هداف الأهلي من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

واختار السعيد حارس بتروجيت محمد الشناوي وهشام محمد لاعب المقاصة بالإضافة لمؤمن زكريا كالزملكاوي الوحيد في التشكيل.