بالصور.. اللحظات الأخيرة في حياة «هتلر» وصديقته بعد انتحارهما

نشرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، مجموعة من الصور للمصور الأمريكي ويليام فانديرفيرت، وثقت اللحظات الأخيرة في حياة الزعيم الأماني أدولف هتلر، وعشيقته إيفا بروان، بعد انتحارهما بساعات قلية لخسارة الحرب.

وذكرت الصحيفة أن الصور تعود لعام 1945، تم تصويرها بعد أن نجح المصور «فانديرفيرت» في الدخول إلى المخبأ الذي كان يدير منه «هتلر» عملياته العسكرية الأخيرة خلال الحرب العالمية الثانية.

وتظهر الصور التي التقطها «ويليام» عددًا من الجنود الروس يقفون بجانب أثاث المخبأ، كما أظهرت الصور بقعًا من الدم وعددًا كبيرًا من الكتب واللوحات الفنية في المخبأ، الذي شهد انتحار أدولف هتلر عن عمر 56 سنة صديقته إيفا بروان عن عمر33 عامًا، حسب الصحيفة.