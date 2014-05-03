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بالصور.. اللحظات الأخيرة في حياة «هتلر» وصديقته بعد انتحارهما

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نشرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، مجموعة من الصور للمصور الأمريكي ويليام فانديرفيرت، وثقت اللحظات الأخيرة في حياة الزعيم الأماني أدولف هتلر، وعشيقته إيفا بروان، بعد انتحارهما بساعات قلية لخسارة الحرب.

A ripped, blood stained and burnt sofa inside the bunker - which was located under the Reichschancellery building in the heart of Berlin. Hitler lived in the Führerbunker with Braun for the last months of the war

وذكرت الصحيفة أن الصور تعود لعام 1945، تم تصويرها بعد أن نجح المصور «فانديرفيرت» في الدخول إلى المخبأ الذي كان يدير منه «هتلر» عملياته العسكرية الأخيرة خلال الحرب العالمية الثانية.

These extraordinary pictures reveal inside Hitler's bunker. This room is thought to have been the Fuhrer's command center conference room - which was partially burned out by SS troops and stripped of evidence by invading Russians in 1945

وتظهر الصور التي التقطها «ويليام» عددًا من الجنود الروس يقفون بجانب أثاث المخبأ، كما أظهرت الصور بقعًا من الدم وعددًا كبيرًا من الكتب واللوحات الفنية في المخبأ، الذي شهد انتحار أدولف هتلر عن عمر 56 سنة صديقته إيفا بروان عن عمر33 عامًا، حسب الصحيفة.

Debris lies scatted on a make-shift desk near to the sofa. Photographer William Vandivert was the first western man to gain access to the disturbing bunker two weeks after Hitler's death

Another picture of the sofa in the dim and grotty room of the bunker

Ripped documents line the bottom of a large container near to a desk. The series of images were published in Life Magazine in July 1945

A Russian soldier stands amid rubble - next to the ripped and burnt sofa in one room of the hideaway

A ruined, empty safe with doors burned off stands at the foot of a bed. In his photographer's notes, Vandivert wrote: 'Hitler sat in middle and fell forward, did not bleed on sofa. This is in Hitler's sitting room'

Mold covered Nazi SS officers cap complete with Death Skull insignia is left on the floor next to a cupboard

A 16th-century painting looted from a museum in Milan sits among debris in another room of the bunker

More books and pieces of paper lay scattered across shelves and a table. The photographer also documented a war-torn Berlin, noting how hundreds of buildings in the city had been destroyed by bombs

Bullet riddled pillbox watchtower outside the bunker. On the night of his death, the Hitler ordered his men to carry his and his wife's body outside and burn their corpses

Empty jerrycans of gasoline reportedly used by SS Troops to burn bodies of Adolph Hitler & Eva Braun lay among other debris outside the bunker

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