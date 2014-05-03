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سعيد صالح يخضع لعملية جراحية

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سعيد صالح يخضع لعملية جراحية سعيد صالح يخضع لعملية جراحية

 تشهد الحالة الصحية للفنان سعيد صالح تحسناً ملحوظاً، بعد إصابته بنزيف حاد في المعدة ونقله مساء أمس إلى المستشفى، حيث سيخضع خلال الساعات المقبلة لعملية جراحية.
شيماء صالح، زوجة الفنان الكوميدي المصري، تحدّثت لـ"سيدتي نت" عن الأوقات العصيبة التي شهدتها أثناء النزيف، ودعت لزوجها بالشفاء العاجل.
وقالت: "تفاجأت بصراخه نتيجة لآلام شديدة في المعدة، قبل أن يُجري فحوصات طبية في مستشفى القوات المسلحة"، موضحة أنّ حاله تشهد الآن استقراراً.
وكشفت شيماء أن صالح سيخضع خلال ساعات قليلة لعملية جراحية غير خطيرة، بحسب ما أبلغها الأطباء، إذ ستكون بواسطة المنظار، وليس عن طريق الشقّ.
وعن موقف نقابة الممثلين من الحادثة، قالت إنّ أعضاء النقابة، وعلى رأسهم نقيب الممثلين أشرف عبد الغفور، لم يتركوها بتاتاً، وقد تابعوا معها التفاصيل لحظة بلحظة

 

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