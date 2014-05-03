زفاف كلوني وأمل في الصيف والخاتم من تصميمه

يبدو أنّ نجم هوليوود George Clooney وخطيبته اللبنانية أمل علم الدين سيتصدّران الصحف العالمية طويلاً، إذ قبل أن يُصبح خبر خطوبتهما قديماً، سيعمّ خبر زفافهما المتوقع في الصيف جميع الصحف.

فقد أكّد خال العروس السيد أكرم مكناس، وهو رجل أعمالٍ بارز مقيم في البحرين، لجريدة "النهار" اللبنانية، أنّ الزفاف سيكون في شهر أيلول المقبل، وفي لندن، على الأرجح.

وأشار مكناس إلى أنّ لائحة مدعوي العروس طويلة ومميّزة، وعلى رأسها الأمين العام السابق للأُمم المتحدة Kofi Annan وباقي أصدقاء أمل، لافتاً إلى أنّه سيشارك ابنة شقيقته في زفافها المنتظر.

ومن الواضح أنّ Clooney، أكثر الرجال إثارة، متحمّس لهذا الزفاف كثيراً، وقد صمّم لأجل ذلك خاتم الزفاف بنفسه ليكون فريداً، كما دعا أمل إلى تناول عشاء رومانسيّ حضّره بنفسه في قصره بكاليفورنيا، قبل أن يركع عازب هوليوود الأشهر على رجل واحدة ويُفاجئ أمل بطلب يدها.

يُذكر أنّ George Clooney كان مصمّماً على عدم الزواج والارتباط بعد زواجه الأول من الفنانة Talia Balsamعام 1989، إلا أنّ أمل علم الدين جعلته يخسر كلّ رهاناته ويتراجع عن قراراته للارتباط بها.

من هنّ شبيهات أمل علم الدين؟

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