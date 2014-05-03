سرطان زوجة محمد صبحي يبكيه!

لم يتمالك الفنان المصري محمد صبحي نفسه عن البكاء حينما تطرق إلى الحديث عن مرض زوجته السيدة نيفين التي تعاني من مرض السرطان.

وقال صبحي أثناء حلوله ضيفاً على الإعلامي مفيد فوزي في برنامجه "مفاتيح" أنّ زوجته تعاني من السرطان وتتألم كثيراً. لكنها برغم ذلك تتحامل على نفسها حتى لا تُظهر له آلامها، فيما يعي هو جيداً مدى صعوبة فنّ "التمثيل"، خصوصاً أنّ زوجته تُظهر اللامعاناة وتتمسّك دوماً بذلك، كما يتمسّك هو بالأمل في شفائها.

وأضاف صبحي قائلاً: "إنّها تواصل حالياً العلاج الكيميائيّ بين مصر وأمريكا، وثمّة تحسّن نسبيّ في حالتها".