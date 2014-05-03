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كيري واشنطن تنجب طفلتها الأولى

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أنجبت الممثلة الأمريكية kerry washington طفلة هي الأولى لها ولزوجها لاعب كرة القدم الأمريكية Nnamdi Asomugha.

وقد أطلق الثنائي على الطفلة، التي ولدت منذ أسبوعين وأعلن عن ولادتها الآن بغية الحصول على بعض الخصوصية، اسم Isabelle Amarachi Asomugha.

وأبصرت Isabelle النور في مركز "سيدرز سيناي الطبي" في 21 نيسان/أبريل الماضي

يُذكر أنّ kerry washington، البالغة من العمر 37 عاماً، متزوّجة من Nnamdi Asomugha، البالغ من العمر 32 عاماً، منذ حزيران/يونيو 2013.

 

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