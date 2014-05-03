استمرار غياب مودريتش عن تدريبات ريال مدريد

مدريد، (إفي): غاب الكرواتي لوكا مورديتش، لاعب ريال مدريد الإسباني عن التدريبات التي أجراها الفريق يوم السبت، وذلك قبل مواجهة فالنسيا الأحد في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

كان مودريتش قد غاب عن التدريبات التي خاضها ريال الجمعة، وباستمرار غيابه تكون مشاركته أمام فالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو محل شك.

كما غاب عن التدريبات خيسي، الذي يتعافى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، بينما شارك فيها ألفارو أربيلوا وسامي خضيرا.

واستدعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال جاكوب، الحارس الثالث بالفريق الرديف لاستكمال التدريبات.