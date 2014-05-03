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تجارة "عين شمس": تركيب بوابات حديدية و20 شباكا على الكنترولات

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تجارة "عين شمس": تركيب بوابات حديدية و20 شباكا على الكنترولات تجارة "عين شمس": تركيب بوابات حديدية و20 شباكا على الكنترولات

قال الكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إنه تم تركيب بوابات حديدية على أبواب مبانى الكليات لتأمين الكلية خلال فترة الامتحانات، وذلك لمنع أى تجمعات أو تظاهرات من تعطيل أعمال الامتحانات، مضيفا أن تركيب 20 شباكا حديديا وأبوابا حديدية على حجرات الكنترولات لتأمين أوراق الإجابات.

وأضاف عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنشاء اتصالات حديثة بالكلية لتسهيل عمليات متابعة الامتحانات مع وكلاء الكليات، لافتا إلى أنه جارى العمل على تركيب كاميرات مراقبة وبوابات إليكترونية بتكلفة 5 ملايين جنيه فى أقرب وقت.

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