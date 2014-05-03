أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جابر نصار يتفقد امتحانات جامعة القاهرة ويؤكد مراعاة الظروف الحالية

Google+ Print
جابر نصار يتفقد امتحانات جامعة القاهرة ويؤكد مراعاة الظروف الحالية جابر نصار يتفقد امتحانات جامعة القاهرة ويؤكد مراعاة الظروف الحالية

يتفقد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أعمال الامتحانات التى تجرى اليوم السبت، بكليات الآداب والتجارة والإعلام فى أول أيام امتحانات آخر العام بالجامعة، بعد قرار مجلس عمداء الجامعة بتقديم موعد الامتحانات التى بدأت اليوم بالكليات النظرية وتنتهى 22 مايو الجارى.

واطمأن نصار خلال جولته على سير أعمال الامتحانات بكلية الآداب، مؤكدا للطلاب أن الجامعة سترعى الظروف التى تعقد فيها الامتحانات، كما أنها سترعى ظروف الطلاب فى أعمال تصحيح أوراق الإجابة، وأن الجامعة لن تسمح لأحد بتعطيل أعمال الامتحانات، حيث توجه نصار لمبنى قاعات الامتحانات داخل الحرم الجامعى مستكملا جولته.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365