جابر نصار يتفقد امتحانات جامعة القاهرة ويؤكد مراعاة الظروف الحالية

يتفقد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أعمال الامتحانات التى تجرى اليوم السبت، بكليات الآداب والتجارة والإعلام فى أول أيام امتحانات آخر العام بالجامعة، بعد قرار مجلس عمداء الجامعة بتقديم موعد الامتحانات التى بدأت اليوم بالكليات النظرية وتنتهى 22 مايو الجارى.

واطمأن نصار خلال جولته على سير أعمال الامتحانات بكلية الآداب، مؤكدا للطلاب أن الجامعة سترعى الظروف التى تعقد فيها الامتحانات، كما أنها سترعى ظروف الطلاب فى أعمال تصحيح أوراق الإجابة، وأن الجامعة لن تسمح لأحد بتعطيل أعمال الامتحانات، حيث توجه نصار لمبنى قاعات الامتحانات داخل الحرم الجامعى مستكملا جولته.