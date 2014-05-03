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غدًا.. انتخابات الإعادة بالمجمع الانتخابى للمركز القومى للبحوث

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غدًا.. انتخابات الإعادة بالمجمع الانتخابى للمركز القومى للبحوث غدًا.. انتخابات الإعادة بالمجمع الانتخابى للمركز القومى للبحوث

تجرى اللجنة المشرفة على انتخاب رئيس المجلس القومى للبحوث انتخابات الإعادة للمجمع الانتخابى غدا الأحد، وذلك فى 8 أقسام، 7 منهم بسبب عدم حضور النسبة المحددة للتصويت وهى 60% وفى القسم الثامن، بسبب تصويت أحد أعضاء هيئة البحوث فى البطاقة الانتخابية المخصصة لشباب الباحثين، مما أبطل الصندوق ليتم إعادته عليه، فى حين تم حسم النتيجة فى 53 قسما.

ومن المقرر أن يقوم أعضاء المجمع الفائزين فى الانتخابات باختيار المركز القومى للبحوث لأربعة سنوات المقبلة، وكانت اللجنة قد أجرت انتخابات المجمع الأسبوع الماضى لـ61 قسمًا فقط، ولم تجر فى 48 قسمًا، التى حسمت بالتزكية نظرا لترشح 10% من أعضاءها للمجمع وهو النصاب القانونى.

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