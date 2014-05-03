بالصور.. حملة لإزالة العقارات المخالفة بهضبة الأهرام فى الجيزة

نفذت أجهزة محافظة الجيزة، صباح اليوم السبت، حملة لإزالة مخالفات المبانى بمنطقة هضبة الأهرام وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لتلك العقارات، وقامت الحملة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من المحافظة فى حضور قوات الأمن من قسم شرطة الأهرام لتأمين الإزالة.

ووفقاً للتقرير الذى تلقاه الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، أن الإزالات شملت القطعتين 397، 398، حيث تم تكسير أعمدة الدور السادس بالقطعة 398، وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور السادس بالقطعة 397.

وقرار المحافظ جاء على خلفية كثرة شكاوى أهالى المنطقة من وجود تجاوزات كثيرة فى الفترة الأخيرة من بعض المواطنين منها مخالفات مبانٍ وإقامة محلات دون ترخيص.

وقال عبد الرحمن فى تصريحات صحفية، إن المحافظة مستمرة فى عدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة والتى تقام بدون ترخيص وبالمخالفة لقانون البناء، مضيفا أنه تم تعيين طه عبد الصمد نائباً لرئيس حى الهرم لمتابعة منطقة هضبة الأهرام ورصد أى مخالفات وإزالتها فوراً.

وأكد محمد شافعى رئيس حى الهرم، أن الحى يقوم بتنفيذ توجيهات المحافظ بحظر توصيل المرافق لأى عقار مخالف يتم إقامته بدون ترخيص، لافتاً أن هذه المنطقة ينطبق عليها اشتراطات بناء خاصة بها تتضمن عدم تجاوز البناء بدروم ودور أرضى و4 أدوار.

وأضاف أنه على مدى الأيام القليلة الماضية تم تنفيذ 9 حالات إزالة لمخالفات بناء بنفس المنطقة ومصادرة التشوينات من رمال وأسمنت وخلاطة وإيداعها مخازن الحى، كما يتم تكثيف الحملات بالتعاون مع شرطة المرافق على المحلات المخالفة وغلقها وتشميعها، لافتاً أن المنطقة محظور إقامة محلات تجارية بها حيث إنها منطقة سكنية فقط، وقد تم تخصيص مساحات أراضٍ بها لإقامة مولات تجارية.