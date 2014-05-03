تأجيل محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى أحداث الاتحادية لجلسة الغد لسماع شهود الإثبات

أجلت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر الجلسة السرية في القضية التي عرفت أعلامياً بـ ” احداث الاتحادية ” والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 ، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ” الأرهابية ” والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات .. لجلسة غداً الأحد الموافق 4 مايو لإستكمال سماع أقوال شهود الإثبات مع أستمرار حبس المتهمين والابقاء علي سرية الجلسات وحظر النشر فيها .

صدر القرار برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وبامانة سر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.