' إسبانيا ستسقط مبكرا في المونديال '

نيويورك، (إفي): توقع الهداف الأرجنتيني السابق ماريو كيمبس بلوغ المنتخب البرازيلي لكرة القدم نهائي كأس العالم الذي ينطلق الشهر المقبل، لمواجهة الأرجنتين أو إيطاليا أو ألمانيا، متوقعا سقوط بعض المنتخبات الكبرى مثل هولندا أو إسبانيا من دور المجموعات.

وأكد كيمبس لـ(إفي) "اذا تعامل اللاعبون بشكل جيد مع الضغط، أعتقد أن البرازيل ستبلغ النهائي، لمواجهة الأرجنتين أو إيطاليا أو ألمانيا".

ويرى كيمبس أن التحدي الأكبر الذي يواجهه المنتخب البرازيلي هو التعامل مع الضغط الذي يقع على كاهله، نظرا لأنه سبق له الفوز بالبطولة خمس مرات، فضلا عن كونه محط أنظار الجميع.

وأوضح "الضغط يكون جيدا عندما تدخل الملعب وتسمع النشيد الوطني، ولكن بعد ذلك يجب عليك أن تنسى ما يحدث في الخارج. لو كنت في هذا الوضع، لم أكن سأعير الجمهور انتباها، ولكن الآن هناك لاعبون يبدو أنهم أكثر اهتماما بالكاميرا".

وأشار إلى أن المنتخب الإسباني يمر حاليا بمرحلة "تغيير أجيال"، بعد النجاح الذي حققه في جنوب أفريقيا، فإن اللاعبين خاضوا عددا كبيرا من المباريات، لذا فقد توقع سقوط "الماتادور" الإسباني من دور المجموعات إلى جانب منتخبات أخرى مثل هولندا.

ولا يعتبر أن الأرجنتين "مرشح قوي" للقب، الا أنه أكد أن منخب راقصي التانجو لديه لاعبون على مستوى جيد سيقدمون أفضل ما لديهم في البطولة.

وأوضح "لا يمكن للأرجنتين أن تثق في أن (ليونيل) ميسي سيفوز بكل المباريات. يجب أن يشارك الجميع، ولا يوجد مشكلة بعد ذلك في الاعتماد على ميسي".

وعلى صعيد آخر، أبدى اللاعب السابق قناعته بأن أعمال انشاءات المونديال سيتم الانتهاء منها قبل انطلاق المونديال، رغم التخلف عن الجدول الزمني المحدد، "كما حدث في الأرجنتين نسخة 78".