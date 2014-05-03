رئيس الدولة يوجه بتقديم مساعدات عاجلة لضحايا الانهيار الأرضي في أفغانستان

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تقوم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للاعمال الانسانية بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من كارثة الانهيار الارضي التي ادت الى مقتل أكثر من 2100 شخص في اقليم باداخشان شمال شرق افغانستان.

وتشمل المساعدات مواد اغاثية من بينها خيام ومواد غذائية وادوية.

وتاتي تلك المساعدات في استجابة فورية من دولة الامارات تاكيدا لنهج الدولة الثابت في اغاثة الشعوب المنكوبة في مختلف دول العالم.

وكان متحدث باسم الحاكم الإقليمي في افغانستان اكد مقتل أكثر من 2100 في الانهيار الارضي الذي وقع في منطقة ارغو بولاية بدخشان الجبلية الحدودية مع طاجيكستان والصين وباكستان اثر هطول امطار غزيرة ادت الى انجراف سيل من الوحول والحجارة وطمر قرية آب بريك حيث تعيش مئات الاسر.

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