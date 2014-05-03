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10 أخطاء على الموظف تجنبها...

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10 أخطاء على الموظف تجنبها... 10 أخطاء على الموظف تجنبها...

يقضي الموظفون نصف أوقاتهم في العمل. ولذا، من الضروريّ أن يتوفر عنصر الاحترام بينهم، بهدف حسن سير العمل ضمن جوّ مريح وهادئ.
خبيرة "لإتيكيت" نادين ضاهر تسلّط الضوء على أبرز 10 أخطاء يجب أن يتفاداها الموظّف:

1- رفض طلب المساعدة الذي ينمّ عن روح العمل الجماعي، خصوصاً عند الموظف المبتدأ، إذ يخاف أن يطلب المساعدة من المتمرّسين، ممّا يعرقل سير العمل في الشركة.
2 ـ التميّز على حساب صاحب العمل، لا سيّما الموظف الجديد، حيث يسعى إلى إبراز جميع مهاراته بهدف تسليط الضوء عليه.
3- الوصول متأخّراً. فإذا اضطر العامل إلى التأخّر، فالواجب يقتضي عندها تقديم عذر مقنع، لأنّ احترام الوقت هو من احترام الذات والأشخاص والشركة والمجتمع.
4- رفض التعلّم من الزملاء القدامى الذين يمتلكون الخبرة.
5- الخوف من ارتكاب الأخطاء، إذ لا أحد معصوم من الخطأ. وحسب مقولة الأديب الراحل جبران خليل جبران: "من لا يعمل لا يخطئ"، شرط أن ينتج الخطأ من عمل لا من تخاذل.
6- عدم الاعتراف بالخطأ:على الموظّف أن يعترف بالخطأ الذي ارتكبه ويقدّم الاعتذار تلقائياً، فهذا يدلّ على شخصيّة قويّة.
7- عدم تحمّل النقد أو الآراء المختلفة أو ردود الفعل.
8- السلوك السيء، كأن يغضب سريعاً ويصرخ ويشتم الآخرين.
9- النميمة بين الموظفين التي تتسبّب في توتر الجوّ وإنشاء البغض والكره بينهم.
10- التمييز بين الأجيال:في معظم الشركات، يوجد 4 فئات عمريّة مختلفة.ولذا، يجب على الموظف المخضرم ذو الـ 70 سنةً أن يتحدّث إلى الموظف المبتدئ البالغ من العمر 20 سنة بلغته، والعكس صحيح.

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