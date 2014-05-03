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بالفيديو: اكتشفي سرّ رشاقة بيرين سات وهازال كايا

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بالفيديو: اكتشفي سرّ رشاقة بيرين سات وهازال كايا بالفيديو: اكتشفي سرّ رشاقة بيرين سات وهازال كايا

قد يحيّرك سرّ رشاقة النجمات التركيات، وهنّ اللواتي يشتهرن بمعظمهنّ بالقوام الرشيق والقامة الممشوقة...
ولكن ما رأيك في أن تكتشفي مع المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي سرّ رشاقة النجمتين اللتين سطع نجمهما في مسلسل "العشق الممنوع": بيرين سات الشهيرة بـ"سمر"، وهازال كايا المعروفة بـ"نهال".

استطاعت النجمة بيرين سات أن تلفت أنظار جميع المشاهدين برشاقتها، لأسباب هي:
- ابتعادها عن النشويات كسائر نجمات العرب وهوليوود.
- تناولها بياض البيض في وجبة الفطور، وترك الصفار لاحتوائه على نسبة عالية من "الكوليسترول"، فضلاً عن ابتعادها عن الخبز، بالرغم من أنّها تتناول الكمية الغذائية الضرورية للشعور بالشبع.
- تناولها كمية عالية من البروتين في وجبتي الغداء والعشاء، كالسمك والدجاج واللحم مع كميّة كبيرة من الخضر للحفاظ على نسبة العضل في جسمها.
- ابتعادها عن الحلويات، لأنّ جسمها قابل للسمنة نتيجة تناول السكّر والنشويّات.
- حرصها على تناول وجبات خفيفة بين تلك الرئيسة، تتضمّن قبضة من المكسّرات النيئة، كاللوز والجوز.

كذلك اشتهرت النجمة هازال كايا البالغة من العمر 23 سنة فقط بقوامها الممشوق وجاذبيتها المطلقة، وذلك نتيجة:
- ابتعادها عن اللحم الأحمر، وتناول كميّة قليلة من النشويات.
- تركيزها على تناول السمك، كالسومو والتونا، للمحافظة على بشرة نضرة وجذابة.

إنّ جميع الممثلات التركيات يحرصن على تناول الوجبات الرئيسيّة الثلاث للحفاظ على نسبة الإحراق في أجسامهنّ.
نصيحة: احرصي على تناول الأطعمة في وقتها المناسب، لأنّ الجوع لا يُساعدك في خسارة وزنك، ولا يحافظ على رشاقة جسمك، لا بل يسبّب لك مشكلات صحيّة أنت بغنى عنها!

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سيدتي

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