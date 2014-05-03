نقيب مهندسي بورسعيد ينسحب من «حملة السيسي» احتجاجًا على «رموز الوطني»

أعلن المهندس حسين رحيمة، نقيب المهندسين ببورسعيد، السبت، اعتذاره عن عدم المشاركة في الحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح السيسي، احتجاجًا على «مشاركة رموز الحزب الوطني المنحل في قيادة الحملة بالمحافظة»، حسب قوله.

وقال «رحيمة» في تصريحات صحفية، السبت، إنه سيواصل جهوده الشعبية لدعم السيسي، لاقتناعه بـ«جدارته لقيادة البلاد».

وأضاف أنه دُعي للقاء السفير كارم محمود، المنسق العام للحملة الرسمية للمشير السيسي، وفوجئ بحضور قيادات الحزب الوطني المنحل ومنهم محمد المصري، رئيس الغرفة التجارية، ومحمود حسين، أمين شباب الوطني، والحسيني أبوقمر، عضو مجلس الشعب السابق، ما أغضب القيادات الشعبية والمستقلين المشاركين في الاجتماع.