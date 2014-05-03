خلطة طبيعيّة لتطويل الشعر

ماذا يفعل زيت السمسم للشعر؟ هل يقوم بفرده، أم تغذيته، أم يساهم في نموه؟ الإجابة تكمن في تركيبة زيت السمسم.

فقد أجمع الخبراء على أن زيت السمسم غني بالأحماض الدهنية كحمض الأوليك، واللينوليك، والبالميتيك، إضافة إلى الكثير من المعادن كالكالسيوم، والنحاس، والحديد، والزنك، فضلاً عن فيتامين (B) و(H).

لذلك فإن زيت السمسم يعتبر من الزيوت متعددة الفوائد، فهو يجمع بين تغذية فروة الرأس، وتقوية مناعة بصيلات الشعر، كما يعتبر واقياً طبيعياً للشعر وفروة الرأس من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، فضلاً عن تركيبته المضادة للبكتيريا، والتي تطهر فروة الرأس وتمنع البكتيريا.

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قناع زيت السمسم لتطويل الشعر

المكونات:

• زيت السمسم.

• زنجبيل فريش.

• علبة من الزبادي.

• عصير ليمونة.

الطريقة:

1. افرمي الزنجبيل جيداً، وامزجيه مع زيت السمسم وباقي المكونات، ثم افرديه على شعرك مع تدليك فروة رأسك جيداً لعدة دقائق.

2. غطي شعرك بغطاء بلاستيكي، ثم ضعي منشفة دافئة فوق الغطاء أو قومي بتوجيه المجفف الكهربائي على رأسك لعدة دقائق حتى يسخن الزيت قليلاً ليقوم بتأثير مضاعف.

3. اتركي المزيج على شعرك من المساء وحتى الصباح، وكرري هذا القناع مرتين أسبوعياً.

4. لا يقوم هذا القناع بتطويل الشعر فحسب، فبينما يقوم الزنجبيل بتحفيز نمو الشعر، يقوم زيت السمسم بتطويله ليكون بذلك مزيج زيت السمسم والزنجبيل من أفضل التركيبات لتطويل الشعر على الإطلاق، كما يقوم هذا المزيج بتغذية الشعر، وتنعيمه، وترطيبه، وإكسابه البريق واللمعان.

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