نصائح لارتداء التنورة الطويلة بأفضل طريقة

التنورة هي خيارنا الأول نحن النساء، فهي قادرة على منح إطلالاتنا جاذبية وأنوثة ورونقاً. ودائماً ما نتابع أحدث عروض الأزياء لاختيار قصّة التنورة الأكثر رواجاً. وهذا العام، التنانير الطويلة هي ما نبحث عنه، باعتبارها إحدى أهمّ صيحات الموضة، فضلاً عن كونها مريحة وتستطيع أن تحلّ محلّ السروال في الكثير من الأحيان. فكيف ترتدينها بأفضل طريقة؟ هذا ما ستعرفينه اليوم...

عند اختيارك التنورة الطويلة، عليك بمراعاة عدد من الأمور، مثل شكل جسدك، وطولك، وذوقك العام. فهي بالرغم من أنها تليق بمعظم النساء غير أنها بلا شكّ ستُناسب أنواعاً من النساء أكثر من أخريات. وباتّباعك نصائحنا البسيطة ستتمكّنين من معرفة التنورة المثاليّة لك:

التنورة المُعرّقة: هي من الأكثر رواجاً، خصوصاً تلك المُعرّقة بطبعات الورود. إن كنت تملكين جسداً ممتلئاً، فاختاري النقشات الناعمة وذات الألون الداكنة. أمّا إن كان قوامك نحيفاً، فالطبعات الكبيرة هي الأنسب لك.

الألوان الأنسب: من المعروف أنّ الألوان الداكنة باستطاعتها أن تُخفي عيوب الجسد. فإن كان لديك قوام ممتلئ، فلا تبتعدي عن الألوان الداكنة، مثل الأسود، الكحلي، الزيتي، ولابأس بالأحمر. أمّا الألوان الفاتحة فهي مناسبة للأجساد النحيفة أكثر.

قماش التنورة: ابتعدي عن الأقمشة اللامعة والبراقة، إن كنت تمتلكين جسداً ممتلئاً، كالحرير والساتان، أو المشكوكة بالخرز. واختاري الأقمشة الحياديّة والخالية من اللمعة، كالقطن والجيرسي، فهي تمتصّ النور وتجعل الجسد يبدو نحيفاً.

التنانير المصنوعة من القماش الشفاف: رائجة جداً منذ عدة مواسم. وفي هذا الصيف، يستمرّ رواجها بألوان قويّة وصارخة، كالأصفر والبرتقاليّ والأخضر. اختاريها مع قميص قطنيّ بلون هادئ كالأبيض أو الرمادي لإطلالة عصريّة ومميّزة.

القميص المناسب مع التنورة المناسبة: يجب علينا دائماً أن ننسّق التنانير مع القمصان. فإن اخترت تنورة مُعرّقة، فاختاري معها قميصاً من لون واحد. أمّا إن كانت التنورة من لون واحد، فالقميص المعرّق هو الخيار الأجمل لإظهار التناقض في الإطلالة.

الحزام على الخصر: يليق بالتنورة الطويلة كثيراً، لأنّه يقسّم الإطلالة إلى قسمين، ويُبعدها عن الرتابة، كما أنّه يُبرز الخصر بطريقة جميلة. اختاريه بلون مغاير للتنورة والقميص من أجل إطلالة عصرية.

التنورة الطويلة للمناسبات الرسمية أيضاً: إنّ التنانير الطويلة رائجة جداً للمناسبات الرسمية أيضاً هذا العام. لكنّ عليك اختيار قماش فاخر لها، كالحرير، أو الدانتيل، أو الساتان. اختاري معها Top مكشوفة الأكتاف وعقداً كبيراً لإطلالة غاية في الروعة.

الأحذية المسطّحة هي الأنسب مع هذه التنانير: الأحذية المسطحة كالساندالات والباليرينات هي الخيار الأنسب مع التنانير الطويلة، إلا إذا ارتديتها لسهرة رسمية، فعندها عليك بارتداء الكعب العالي.

هذه هي النصائح البسيطة لارتداء التنورة الطويلة بأفضل طريقة. اعتمديها، لتحصلي على إطلالة رائعة وجذابة خلال هذا الصيف

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