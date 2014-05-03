رأس الخيمة .. وفاة شخص مجهول الهوية دهسا

وقع مساء أمس الأول حادث دهس على شارع راشد بالقرب من السفير مول ذهب ضحيته أحد الأشخاص.

وتعود تفاصيل الحادث كما صرح بها العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بأنه ورد مساء يوم الخميس بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بتعرض أحد الأشخاص إلى حادث دهس أثناء عبوره الشارع.

و على الفور انتقلت سيارات الشرطة و الإسعاف والإنقاذ لموقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى ليفارق الحياة أثناء وصوله.

ومن خلال المعاينة لموقع الحادث تبين بأن المتسبب وهو إماراتي الجنسية (م.ع.س) (23) سنة كان يقود مركبته على شارع راشد في المسرب الأيمن، و أثناء تجاوزه على المسرب الأيسر تفاجأ بعبور المتوفى للشارع فلم يستطع تفاديه فاصطدم به.

وأضاف العقيد علي العلكيم بأن المتوفي مجهول الهوية حيث لم يتم التعرف عليه أو الاستدلال عن هويته فهو لم يكن يحمل أية أوراق ثبوتية معه أثناء تعرضه للحادث، كما لم يتقدم أي شخص للتعرف عليه أو الإبلاغ عن تغيبه.

لذا تهيب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة كافة أفراد الجمهور ممن يتعرف على صورة المتوفي إلى ضرورة الاتصال على رقم الطوارئ (999) أو على رقم غرفة العمليات (2356611/07).

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