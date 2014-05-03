لماذا سخر كاتب أغنية "ما تيجي هنا"من نجاح نانسي؟

في خطوة غريبة وغير منطقيّة، سخر الشاعر الغنائي المصري أيمن بهجت قمر من النجاح الكبير الذي حققته أغنية "ما تيجي هنا" التي كتبها للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، موضحاً أنه مندهش من تفوّقها على أغنية المصرية آمال ماهر "طوبة"، التي كتبها هو أيضاً. (

وكتب أيمن عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "يعني بالذمة أغنيتي بتاعة ما "تيجي هنا" لنانسي تعمل ما يعادل حداشر اتناشر مليون ڤيوز وأغنية آمال ماهر طوبه فوق طوبه الأغنية الوطنية والإيجابية لسه ما تعملش أرقام آه يا زمان البطيخ".

ويبقى السؤال، كيف يسخر أيمن من عمل كتبه وحقّق نجاحاً بهذا الشكل، ويطلق على أغنية آمال ماهر "طوبة" بأنها أغنية إيجابية؟ فهل يقصد أن أغنية "ماتيجي هنا" سلبية، إذن فلماذا كتبها؟!

الغريب أنه برغم كلمات أيمن الساخرة إلا أنّه رفض بعض ردود أفعال المعلّقين لديه، إذ حينما سخر أحدهم بالقول: "نحن في زمن الهلس"، كان ردّ أيمن: "أرجوك ادعي على ابني واكره اللي يقول آمين".

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