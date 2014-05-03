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هل بدأ الأمير هاري بمواعدة صديقة جديدة؟

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هل بدأ الأمير هاري بمواعدة صديقة جديدة؟ هل بدأ الأمير هاري بمواعدة صديقة جديدة؟

سافر الأمير Harry هذا الأسبوع إلى ميامي، بعد أيّام على انفصاله عن صديقته السّابقة Cressida Bonas، حيث أمضى وقتاً ممتعاً برفقة أصدقائه.

وكشف مصدر مطّلع عن أنّ شقيق الأمير William خرج إلى أحد شواطىء ميامي برفقة عدد من أصحابه، حيث التقى بالممثلة الشّابةKatie Cassidy، في جوّ من التّفاعل الكبير الذي حصل بين الاثنين، وانتهى إلى تناول وجبة الغداء سويّاً، في وقت عبّر الأمير قبل المغادرة عن سعادته بلقاء الممثلة.

ويبدو أنّ الأميرHarry لم يتأثّر كثيراً بانفصاله عن صديقته، أو ربّما يحاول عدم إظهار تأثّره بالأمر، إذ حضر هو وأخوه الأمير William زفاف صديقين في الولايات المتّحدة الأمريكية، حيث كانّ من المقرر أنّ تحضر حبيبته Cressida الزفاف أيضاً، بالرغم من أنّ ذلك لم يحصل.

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سيدتي