lionel Richie يقلّد Shakira في دبي

بعد طول انتظار لحفل lionel Richie الذي كان يسأل عنه الجمهور، وعن أماكن بيع التذاكر، كنا نعتقد أنه سيكون حفلاً مليئاً بمحبي الفنان الأميركي ليونيل ريتشي. لكن، ما رأيناه كان فوق العادي؛ حيث كانت ساحة مدينة دبي للإعلام مليئة بجمهور غفير، وفي كل مكان. فقد فاق المهرجانات العربية والعالمية، وتعدّى عدده عشرة آلاف شخص، ونظّمته شركة DGT events. وإليكم ما حدث في الحفل

بدأ الحفل الفنان آدم الذي قدّم عدة أغانٍ، وهو يعزف تارة على الغيتار وتارة على البيانو، وانفعــل معه الجمهــور، وطلبــوا منه أغنية No woman no cry لبوب مارلي، وبالفعل لبّى طلبهم وغنّاها. وفي تمام الساعة التاسعة والنصف، جاءت اللحظة الحاسمة، وهي ظهور ريتشي على المسرح، فاستقبله الجمهور بحفاوة وصراخ وترحيب، وخلفية المسرح كانت شاشات كبيرة تعرض شوارع الولايات المتحدة الأميركية قديماً في زمن سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، كان ليونيل طوال الحفل يمازح الجمهور ويحكي قصصاً، وكل ما كان يطلبه منهم كانوا يفعلونه، ويتابعون كلامه. عندما ظهر ليونيل على المسرح مع فرقته المكوّنة من عازف درامز، وعازف أورغ، وعازفي غيتار وعازف ساكس، رحّب بالجمهور قائلاً: بالعربية «يلا حبيبي»، وأضاف: تعرفونني من مدة طويلة، والليلة سأجبركم على تذكر كل الذكريات القديمة والمعبأة في زجاجات، فكل شيء الليلة عن الحب والرومانسية، وعندما يكون الحب والرومانسية، ويتعلق الأمر باللعب على المشاعر فلا يفعل ذلك غير ليونيل ريتشي. سأقوم اليوم بتقديم العلاج والشفاء للجميع». فضحك الجمهور وصفق له.

نصيحة ليونيل للفتيات

تفاجأ ريتشي برجل يمسكه من حزام بنطاله؛ حيث كان يضع له «الميكروفون»، لكنّّ ريتشي مازحه وضربه بلطف على كتفيه قائلاً: «من هذا الرجل وماذا يفعل»؟ ثم، بدأ في تقديم وصلاته الغنائية التي تنوّعت بين الرومانسية الهادئة والراقصة، وكان يطلب منه الجمهور أغاني، فقال لهم بصوته العالي والمميز we are covering everything all night for you ، ثم مازح عازف الساكس وأشار إليه بيده ليتقدّم خطوة، ويعزف إلى جانبه على المسرح، ثم ذهب ريتشي للعزف على البيانو وهو يغني، وبعدها قال للجمهور مازحاً: «عندما كنت صغيراً كنتم أنتم صغاراً، وعندما كبرتم ظللت أنا صغيراً». فضحك الجميع، وأكمل: «عائلتي بأكملها تلعب الموسيقى بشكل دائم في المنزل بسببي، لذلك سأقوم بالعزف على البيانو أغنية Stuck on you »، وبعد أن انتهى من غنائها طلب من الجمهور الرقص بطريقة Break House قائلاً: «أريد أن يرقص الجميع على تلك الأغنية التي سأغنيها، فليرقص الكل، استمروا في الرقص، ارفعوا أيديكم إلى الأعلى وصفقوا» وكان الجمهور يلبي كل ما يطلبه منهم، فغنى أغنيـــة Dancing On the Ceiling.

بعد أن رقص الجمهور وهلّل، قال لهم ريتشي ممازحاً: «أنتم مغرمون بي، ولا تدركون كيف تعبّرون عن مشاعركم تجاهي، سأقول لكم الحل: ستذهبون إلى منازلكم وتسمعون ألبوماتي». فهلّل الجميع، ثم قال: كنت أجلـــس مع والدي ووالدتي، وفجأة قال والدي: «Great friends ، mother، wife، father، وهذا الكلام بالنسبة لي هو أغنية، سأقوم بأداء أغنية الآن عن الأصدقاء والعائلة». وبعدها، قال: «هذا مبالغ فيه، أنا أريد أن أغني لكم، ارحلوا إلى منازلكم واسمعوا ألبوماتي، لا أريد الغناء مجدداً». وللفتيات: «عندما تغلقن على أنفسكنّ غرف نومكنّ، وتتذكّرن رجل الأحلام، لا تفعلن غير أن تسمعن ألبوم Lionel Richie»، فهلّلت الفتيات الحاضرات.

مفاجأة ليونيل الكاذبة

قال ريتشي للجمهور: «لديّ مفاجأة كبيرة لكم اليوم، وهي الفنانة الجميلة Diana Ross، فصفق الجمهور معتقداً أنها ستصعد على المسرح لكنه أضاف: «لقد قلت لها إنني سأقيم حفلاً في دبي ودعوتها لتأتي وتغني معي». فصفّق الجمهور مرة أخرى ينتظر ظهورها، فقال ريتشي بصوت خافت «لكنها رفضت»، اعتذرت لأنها سافرت في التوقيت ذاته للقيام بالتسوّق، فضحك وصرخ الجمهور فغنى أغنية My first love، وهي «الديو» الذي غنّياه سوياً في السابق وطلب من الجمهور أن يقوموا بدور الكورال، هو يغني وهم يردّدون My first love، ويلوّحون بأيديهم إلى الأعلى.

ثم، ظهر عازفا الغيتار على المسرح يعزفان ويقدّمان حركات بهلوانية، ويركضان على المسرح في الوقت الذي كان ريتشي يغيّر ملابسه؛ إذ كان يرتدي جاكيت أسود مرصعاً باللون الذهبي، واستبدله بآخر جلده أسود، وظهر يركض هو الآخر على المسرح، ويقول للجمهور «اصرخوا جميعكم»، ثم قدم عازف الساكس مقطوعة موسيقية وهو نائم على المسرح «بالمقلوب»؛ ما أدى إلى انبهار الجمهور. فذهب ريتشي وجلس إلى جواره على الأرض وهو يغني، ثم قال: «لا أصدق أننا سوياً الآن مع جمهوري في دبي المدينة التي أعشقها وأحبها كثيراً، وسأعود مرة أخرى لزيارتها؛ فهي من أحب المدن إلى قلبي، لذلك سأغني أغنية we are the world التي قمت بغنائها مع مايكل جاكسون». فصفق الحضور، ثم تلقى باقة من الورود التقطها بيده من على المسرح.

خدعة ريتشي للجمهور

بعدها، قال: «سأغني الأغنية المفضلة لديكم جميعاً، فأريد أن أشاهد كل اثنين يرقصان عليها، وهي أغنية Hello I’ts me you’re looking for، «وهي الأغنية الأكثر شهره لدى الجمهور، فأخذ الجمهور يغني معه برومانسية وشجن، ويرقصون slow عليها، وبعدها قدم أغنية راقصة، فقال للجمهور: «أريدكم جميعاً أن ترقصوا مثل «شاكيرا» تعلمون كيف؟»، فقام بتقليدها على المسرح، وهي ترقص ثم قال: «ومثل بيونسيه هكذا»، وقام أيضاً بتقليدها وهي ترقص فضحــك الجمهور وهلّل، ثم شكر الجمهور قائلاً: I Love you Dubai Thank you very much ، وغادر المسرح وغادرت الفرقة وأطفئت الأنوار بينما هتف الجمهور قائلاً: «تاني تاني» ولم يجبهم أحد، وبعد أن استعد الحضور للمغادرة فجأة سمعوا صوته. فالتفتوا إلى المسرح فوجدوه مضاء، والفرقة موجودة وريتشي يرتدي جاكيت أبيض، ويغني مرة أخرى فعاد الجمهور مهللاً، ولكنها بالفعل كانت الأغنية الأخيرة، وهكذا خدع ريتشي وفرقته الجمهور .