موت السلطانة هيام يلهب قلوب الأتراك

فازت الممثلة التركية وحيدة جوردوم الشهيرة بالسلطانة هيام في الموسم الرابع من "حريم السلطان"، بجائزة أفضل ممثلة سينمائية تركية لعام 2014 في مهرجان اسطنبول السينمائي الدولي الثالث والثلاثين ، عن دورها في فيلم "أيهان هانم".

المهرجان عقد في اسطنبول بحضور المئات من المشاهير والسينمائيين العالميين والأتراك، وفور صعود جوردوم إلى المسرح لاستلام جائزتها اهتزت صالة المسرح بالتصفيق الحاد، حيث ساد جو من الفرح والإرتياح لفوزها خاصةً وإنها ممثلة مبدعة ومثقفة تحدت إصابتها بسرطان الثدي، وطلاقها من زوجها الممثل ألتان جوردوم، وكانت تمثل وتتعالج من السرطان في وقت واحد.

واستغرق التحضير والعمل لهذا الفيلم أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

وكانت قبل إعلان النتائج بيوم قد افتتحت الفيلم شخصياً ورافقتها إبنتها إليزا وزميلها الممثل سيلتشوك يونتيم الشهير بعدنان بيك وزوجته جيهان إلى حفل الإفتتاح الرسمي.

وتؤدي في الفيلم دور زوجة ضابط متقاعد وأم بسيطة لأربعة أبناء لا علاقة لها بالسياسة، تواجه تحديات صعبة بعد وقوع إنقلاب عسكري وتقع أحداث مؤثرة تهدد عائلتها بالتفكك والتشتت الأسري.

وقد أشادت لجنة التحكيم والنقاد الأتراك بأدائها الإنساني في الفيلم.

وتأتي هذه الجائزة لتتوج نجاح الممثلة وحيدة بدور السلطانة هيام في الموسم الرابع من "حريم السلطان" مع إنها حلت بديلة عن بطلته السابقة مريم أوزيرلي،ولم تكن مهمة أداء الشخصية ذاتها سهلة أمامها بل صعبة جداً ، حيث هاجمها الملايين من محبي أوزيرلي، ووصل النقد القاسي إلى درجة غير مقبولة حين وصفت بالعجوز غير القادرة على تقديم دور السلطانة هيام الأصغر سناً والأكثر جمالاً وأنوثة منها، لكن بعد بث الحلقات الخمس الأولى فقط من الموسم الرابع خفتت أصوات المعارضين على مواقع التواصل الإجتماعي حيث أثبتت وحيدة نفسها كممثلة موهوبة قديرة، وأدت باقتدار وجرأة الطبيعة النفسية المتناقضة للسلطانة هيام التي تعيش عشقها الجامح للسلطان سليمان وتعيش في أتون الصراع بين ولديها الأميرين سليم الثاني وبايزيد على السلطة، فتحاول الفصل بينهما وحماية كل منهما، والتصدي للطامعين بالعرش بمكائد شريرة تودي بأعدائها للتهلكة.

أدائها المميز العميق الساحر بهر ملايين الأتراك فكتبت الصحافة التركية مراراً: وحيدة أنقذت "حريم السلطان4"، وحافظت على تربعه على عرش الأعلى مشاهدة في موسمه الرابع والأخير.

العد التنازلي لانتهاء المسلسل قد بدأ في تركيا حيث من المقرر انتهاء حلقاته في أواخر حزيران المقبل، وقد حققت الحلقة التي توفيت فيها السلطانة هيام نسبة مشاهدة غير مسبوقة.

ويشهد الموسم الرابع والأخير حالياً أعلى نسبة مشاهدة تركية،ويقال إنه تفوق بنسبة المشاهدة على مواسمه الثلاثة، لأنه الموسم الأخير الذي ستنتهي فيه الشخصيات الرئيسة في الحلقات الأخيرة، ولا يعرف بعد بأي حلقة قد يموت سليمان القانوني الذي عاش خمس سنوات بعد هيام.

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