ضبط 12 طربة حشيش بحوزة مسجلان خطر بطنطا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا من ضبط عاطلين مسجلين شقي خطر، بحوزتهما 12طربة حشيش بقصد الاتجار .

كانت معلومات قد توفرت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا بقيام عماد الدين محمد السيد الزغبي ٣٠ سنة عاطل مسجل شقي خطر مقيم قرية شبشير الحصة مركز طنطا وإبراهيم مجاهد توكل ٢٣ سنة عاطل مسجل شقي خطر مقيم شارع ٢٥ الجلاء بقسم ثان، وسبق اتهامهما في العديد من القضايا بالإتجار في المواد المخدرة واعتزامهما نقل كمية من مخدر الحشيش لتوزيعها على عملائهما بمدينة طنطا.

وبتقنيين الإجراءات، تم إعداد حملة مكبرة وتمكن الرائد حسام الجارحي الضباط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا من ضبط المتهمان، وبحوزتهما 12طربة حشيش و2 هاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.